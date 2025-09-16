OmniFocus é atualizado com suporte ao Liquid Glass e aos LLMs da Apple

Todos os aplicativos do Omni Group, incluindo o seu gerenciador de tarefas OmniFocus, foram atualizados com suporte aos updates dos sistemas operacionais da Apple, liberados ontem para todos os usuários.

Entre as novidades, está a adaptação à nova linguagem de design Liquid Glass — a qual pode pode ser a mudança mais visível. Além disso, a barra de navegação do OmniFocus 4.8 para iOS foi redesenhada, recolhendo-se dinamicamente quando você rola para fornecer mais espaço para tarefas de visualização.

Há, contudo, uma outra grande mudança: os plugins do OmniFocus agora podem acessar o framework Apple Foundation Models — modelos de IA integrados ao dispositivo e que alimentam a Apple Intelligence —, portanto você não enviará dados para outros sistemas e nem usará recursos externos.

Com isso, os autores de plugins podem integrar os LLMs da Apple aos seus dados do OmniFocus de diversas maneiras — como criar, por exemplo, um plugin que divide uma determinada tarefa em projetos menores.

A nova versão também inclui suporte para uma série de outros recursos dos novos sistemas da Apple, a exemplo das ações de atalhos do OmniFocus no Spotlight no macOS Tahoe 26, widgets do CarPlay no iOS 26, redimensionamento de janelas do iPadOS 26, controles da Central de Controle do watchOS 26, entre outros.

OmniFocus 4.7

Embora a versão 4.8 seja a estrela da vez, cabe notar que, com o OmniFocus 4.7 (lançado há algumas semanas) outras novidades importantes foram anunciadas: um novo tipo de data Planejada (para especificar a data em que um item está agendado para ser trabalhado), a capacidade de criar tags mutuamente exclusivas (útil em diversos fluxos de trabalho, como priorização e atribuição de tarefas) e funcionalidade de repetição aprimorada (incluindo um novo suporte para definir o término de uma repetição após uma data específica ou um número definido de repetições).

Esses recursos, porém, exigem a migração do formato do seu banco de dados usando a ferramenta atualizada do OmniFocus.