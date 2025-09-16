Navegue

Leitura de 1 minuto

Opera atualiza histórico, ganha novos temas e atalho para o Google Lens

Douglas Nascimento
16/09/2025 • 10:42
Opera

O Opera lançou hoje mais uma grande atualização de seu aplicativo para desktops, a qual traz novidades como uma navegação no histórico redesenhada, novos temas dinâmicos, melhorias na reprodução de vídeos e muito mais.

Começando pelo histórico, ele agora conta com categorias mais amplas, bem como permite abrir os resultados de uma pesquisa no histórico como uma ilha de abas ou simplesmente deletar todos os registros de um único domínio de uma vez.

Histórico
Histórico

Os temas dinâmicos, por sua vez, foram adicionados como resultado direto do feedback de usuários. Há o novo tema Obsidian (com seu visual black sofisticado) e o Cybercity (o primeiro tema do navegador baseado no estilo cyberpunk).

Cybercity

Como são temas dinâmicos, ambos contam com backgrounds animados, bem como sons de navegação e de teclado e música de fundo — detalhes que podem ser facilmente personalizados pelos usuários.

Obsidian

Outra novidade é o Video Skip, um novo botão para… pular um vídeo — o que pode ser útil tanto para quem quer ir para um próximo vídeo em uma playlist ou simplesmente para quem quer pular um anúncio sem esperar a contagem de tempo.

Video Skip

Por fim, o Opera também conta agora com um atalho para fazer uma pesquisa com o Google Lens, semelhante ao do Chrome. Com a novidade, basta usar a opção correspondente no menu contextual em uma imagem para fazer a busca.

Google Lens

O Opera para macOS pode ser baixado gratuitamente nessa página.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
