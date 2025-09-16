Opera atualiza histórico, ganha novos temas e atalho para o Google Lens

O Opera lançou hoje mais uma grande atualização de seu aplicativo para desktops, a qual traz novidades como uma navegação no histórico redesenhada, novos temas dinâmicos, melhorias na reprodução de vídeos e muito mais.

Começando pelo histórico, ele agora conta com categorias mais amplas, bem como permite abrir os resultados de uma pesquisa no histórico como uma ilha de abas ou simplesmente deletar todos os registros de um único domínio de uma vez.

Os temas dinâmicos, por sua vez, foram adicionados como resultado direto do feedback de usuários. Há o novo tema Obsidian (com seu visual black sofisticado) e o Cybercity (o primeiro tema do navegador baseado no estilo cyberpunk).

Como são temas dinâmicos, ambos contam com backgrounds animados, bem como sons de navegação e de teclado e música de fundo — detalhes que podem ser facilmente personalizados pelos usuários.

Outra novidade é o Video Skip, um novo botão para… pular um vídeo — o que pode ser útil tanto para quem quer ir para um próximo vídeo em uma playlist ou simplesmente para quem quer pular um anúncio sem esperar a contagem de tempo.

Por fim, o Opera também conta agora com um atalho para fazer uma pesquisa com o Google Lens, semelhante ao do Chrome. Com a novidade, basta usar a opção correspondente no menu contextual em uma imagem para fazer a busca.

O Opera para macOS pode ser baixado gratuitamente nessa página.