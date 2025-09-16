Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Powerbeats Pro 2 recebem atualização de firmware com recursos do iOS 26

Bruno Cardoso
16/09/2025 • 16:34
Powerbeats Pro 2

Ontem, os AirPods Pro 2 e os AirPods 4 foram atualizados pela Apple com suporte aos novos recursos incluídos no iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Hoje, foi a vez dos Powerbeats Pro 2 de receberem um tratamento parecido.

Publicidade

Os fones da Beats, vale lembrar, foram lançados nos Estados Unidos no início do ano e também contam com o recurso de monitoramento de frequência cardíaca, embora a implementação dessa ferramenta se dê de uma maneira um pouco diferente que o visto nos AirPods Pro 3.

Agora, o firmware mais recente dos Powerbeats Pro 2 é o de número 8A353, e não é mais o 7B30, liberado em março.

Como notado pelo MacRumors, os fones da subsidiária da Apple agora são integrados ao app Fitness, do iOS, onde é possível monitorar métricas como a frequência cardíaca e as calorias queimadas durante um treino qualquer.

Publicidade

Assim como no caso dos AirPods Pro 3, é possível usar os Powerbeats Pro 2 em conjunto com um Apple Watch para obter dados de frequência cardíaca mais precisos. Além disso, caso o encaixe dos fones esteja atrapalhando na leitura desses dados, um novo alerta é enviado para o usuário convidando-o a experimentar outras pontas de silicone.

As novidades, no entanto, não param por aí. Agora, os fones da Beats podem fazer a contagem de passos do usuário ao longo do dia, além de suportar os gestos da Siri, os quais permitem balançar a cabeça para os lados ou verticalmente para aceitar ou recusar uma notificação ou ligação.

Como atualizar

No iOS/iPadOS/macOS, os fones da Beats não têm opção de atualização manual. Para receber a nova versão do firmware, basta usá-los normalmente — a atualização acontece de forma automática, assim que eles são conectados a um dispositivo com uma conexão Wi-Fi. É possível conferir a versão do firmware instalada nos fones no iPhone, iPad ou Mac.

Publicidade

Já quem usa Android pode fazer a atualização pelo aplicativo Beats — os recursos listados acima, no entanto, são exclusivos para usuários de iPhones.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Lights Out é um novo app para acompanhar tudo sobre a Fórmula 1
Próx. Post

Mophie lança quatro novos powerbanks Qi2 compatíveis com MagSafe
Posts relacionados