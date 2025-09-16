Powerbeats Pro 2 recebem atualização de firmware com recursos do iOS 26

Ontem, os AirPods Pro 2 e os AirPods 4 foram atualizados pela Apple com suporte aos novos recursos incluídos no iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Hoje, foi a vez dos Powerbeats Pro 2 de receberem um tratamento parecido.

Os fones da Beats, vale lembrar, foram lançados nos Estados Unidos no início do ano e também contam com o recurso de monitoramento de frequência cardíaca, embora a implementação dessa ferramenta se dê de uma maneira um pouco diferente que o visto nos AirPods Pro 3.

Agora, o firmware mais recente dos Powerbeats Pro 2 é o de número 8A353 , e não é mais o 7B30 , liberado em março.

Como notado pelo MacRumors, os fones da subsidiária da Apple agora são integrados ao app Fitness, do iOS, onde é possível monitorar métricas como a frequência cardíaca e as calorias queimadas durante um treino qualquer.

Assim como no caso dos AirPods Pro 3, é possível usar os Powerbeats Pro 2 em conjunto com um Apple Watch para obter dados de frequência cardíaca mais precisos. Além disso, caso o encaixe dos fones esteja atrapalhando na leitura desses dados, um novo alerta é enviado para o usuário convidando-o a experimentar outras pontas de silicone.

As novidades, no entanto, não param por aí. Agora, os fones da Beats podem fazer a contagem de passos do usuário ao longo do dia, além de suportar os gestos da Siri, os quais permitem balançar a cabeça para os lados ou verticalmente para aceitar ou recusar uma notificação ou ligação.

Como atualizar

No iOS/iPadOS/macOS, os fones da Beats não têm opção de atualização manual. Para receber a nova versão do firmware, basta usá-los normalmente — a atualização acontece de forma automática, assim que eles são conectados a um dispositivo com uma conexão Wi-Fi. É possível conferir a versão do firmware instalada nos fones no iPhone, iPad ou Mac.

Já quem usa Android pode fazer a atualização pelo aplicativo Beats — os recursos listados acima, no entanto, são exclusivos para usuários de iPhones.

Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99

Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

