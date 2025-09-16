Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Minesweeper v1.0, Chronomon, Hacker Clock – Green Matrix e mais!

Marcelo Melo
16/09/2025 • 22:08

Nesta quarta-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Minesweeper v1.0, criado por Bidiniuc Igor, é uma releitura de um dos jogos mais tradicionais de PC para a tela do seu dispositivo e é o nosso destaque do dia.

Seu objetivo continua simples: identificar onde estão as minas em um campo minado, no menor tempo possível. No primeiro toque, uma grande área será aberta.

Desafie a sua habilidade, mas cuidado com a explosão! Boa diversão! 💣

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Simulador de fazenda.

Simulador.

Puzzles.

Aplicativos

Relógio hackers e geeks.

Busca de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
