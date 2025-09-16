Steady 2.0 chega com recursos de ativação muscular e deload, visual inspirado no Liquid Glass e mais

Lançado no início deste ano, o aplicativo de exercícios físicos Steady foi atualizado nesta semana para a sua versão 2.0, a qual, como vocês já devem estar esperando, atualiza a interface do software para seguir as diretrizes do Liquid Glass.

Assim como o iOS 26, o Steady aposta agora em elementos translúcidos e fluidos, conferindo uma cara mais moderna o app, que já se destacava pelo seu visual direto ao ponto e funcional.

Nem só de mudanças visuais vive esse update, porém. De acordo com o desenvolvedor do app, o brasileiro Rafael Proença, o update introduz novidades que “ajudam o usuário a entender e otimizar seu treino de forma mais precisa”.

Entre elas, temos a Ativação Muscular & Mapa Visual, que mostra exatamente quantas séries cada grupo muscular está recebendo durante um treino, permitindo visualizar o impacto dele em um mapa corporal dinâmico. Há também as Zonas & Metas Semanais, que dizem se o volume de séries por músculo está em nível de manutenção, crescimento ou excesso — tudo de forma personalizada e com base em dados científicos.

Outra novidade é a Tela de Detalhe por Músculo, que traz estatísticas envolvendo a evolução do usuário, projeções e exercícios que contribuem para ativação de cada grupo muscular, bem como a Revisão de Treino, ajudando-lhe a entender quais ajustes a sua rotina de treinos está pedindo, como aqueles envolvendo carga, repetições, séries, aquecimento e novos exercícios.

O Modo Deload/Recuperação, por sua vez, ajuda você a dar aquela “pisada no freio” e optar por treinos mais leves de vez em quando. E, por falar nisso, temos também as Recomendações Inteligentes de Deload, as quais enviam lembretes para o usuário lembrando-o de pegar mais leve quando o app detecta períodos de esforço elevado ou pausas de recuperação muito curtas.

Por fim, também foi adicionada a Pontuação de Esforço — que, segundo o desenvolvedor do Steady, permite registrar a intensidade geral do treino e salvá-la automaticamente no app Apple Fitness —, bem como “um gerador de programas mais

inteligente, banco de exercícios revisado, controles de esforço (RPE) mais fluidos, backups adicionais automáticos e um novo filtro que permite incluir músculos sinergistas ao buscar exercícios”.

Gratuito para baixar (e usar), o Steady conta ainda com a assinatura Steady Pro, a qual sai por R$6 mensais e desbloqueia funções avançadas.

Interessados nessa versão mais completa do app podem testá-la gratuitamente por duas semanas. No entanto, os 500 primeiros leitores do MacMagazine que clicarem/tocarem nesse link e resgatarem o código contido nele poderão aproveitar o app em toda a sua glória gratuitamente por um mês inteiro. 😀

Bons treinos! 🏋️