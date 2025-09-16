Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Steady 2.0 chega com recursos de ativação muscular e deload, visual inspirado no Liquid Glass e mais

Bruno Cardoso
16/09/2025 • 13:02

Lançado no início deste ano, o aplicativo de exercícios físicos Steady foi atualizado nesta semana para a sua versão 2.0, a qual, como vocês já devem estar esperando, atualiza a interface do software para seguir as diretrizes do Liquid Glass.

Publicidade

Assim como o iOS 26, o Steady aposta agora em elementos translúcidos e fluidos, conferindo uma cara mais moderna o app, que já se destacava pelo seu visual direto ao ponto e funcional.

YouTube video

Nem só de mudanças visuais vive esse update, porém. De acordo com o desenvolvedor do app, o brasileiro Rafael Proença, o update introduz novidades que “ajudam o usuário a entender e otimizar seu treino de forma mais precisa”.

Entre elas, temos a Ativação Muscular & Mapa Visual, que mostra exatamente quantas séries cada grupo muscular está recebendo durante um treino, permitindo visualizar o impacto dele em um mapa corporal dinâmico. Há também as Zonas & Metas Semanais, que dizem se o volume de séries por músculo está em nível de manutenção, crescimento ou excesso — tudo de forma personalizada e com base em dados científicos.

Outra novidade é a Tela de Detalhe por Músculo, que traz estatísticas envolvendo a evolução do usuário, projeções e exercícios que contribuem para ativação de cada grupo muscular, bem como a Revisão de Treino, ajudando-lhe a entender quais ajustes a sua rotina de treinos está pedindo, como aqueles envolvendo carga, repetições, séries, aquecimento e novos exercícios.

O Modo Deload/Recuperação, por sua vez, ajuda você a dar aquela “pisada no freio” e optar por treinos mais leves de vez em quando. E, por falar nisso, temos também as Recomendações Inteligentes de Deload, as quais enviam lembretes para o usuário lembrando-o de pegar mais leve quando o app detecta períodos de esforço elevado ou pausas de recuperação muito curtas.

Por fim, também foi adicionada a Pontuação de Esforço — que, segundo o desenvolvedor do Steady, permite registrar a intensidade geral do treino e salvá-la automaticamente no app Apple Fitness —, bem como “um gerador de programas mais
inteligente, banco de exercícios revisado, controles de esforço (RPE) mais fluidos, backups adicionais automáticos e um novo filtro que permite incluir músculos sinergistas ao buscar exercícios”.

Publicidade

Gratuito para baixar (e usar), o Steady conta ainda com a assinatura Steady Pro, a qual sai por R$6 mensais e desbloqueia funções avançadas.

Publicidade

Interessados nessa versão mais completa do app podem testá-la gratuitamente por duas semanas. No entanto, os 500 primeiros leitores do MacMagazine que clicarem/tocarem nesse link e resgatarem o código contido nele poderão aproveitar o app em toda a sua glória gratuitamente por um mês inteiro. 😀

Bons treinos! 🏋️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Calm lança aplicativo independente focado em sono
Posts relacionados