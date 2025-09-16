SUMRY é um app que faz um resumão dos seus exercícios físicos

Praticantes de atividades físicas podem se interessar pela proposta do app SUMRY, o qual basicamente reúne vários treinos salvos no app Saúde (Health) e cria resumos que detalham os resultados dos exercícios praticados.

Existem dois métodos para criar esses resumos: selecionando os treinos desejados ou um período. O primeiro método é útil se você deseja informações específicas sobre um tipo de treino, enquanto o segundo funciona para um panorama mais amplo.

Com esses resumos, você pode obter uma visão geral de quantas calorias queimou, quantos passos deu, quantos quilômetros pedalou, etc. Ele também fornece um detalhamento de quantas vezes você fez cada tipo de treino e por quanto tempo.

O app mostra, ainda, insights do círculo de atividades do app Fitness, oferecendo mais detalhes do que o app da Apple. Além disso, é possível conferir um mapa das suas rotas com todos os seus treinos combinados (corridas, passeios de bicicleta, caminhadas, passeios pela cidade e muito mais).

O SUMRY é gratuito e não tem limite para o número de resumos. Contudo, caso você deseje mais controle e insights, o plano SUMRY+ oferece benefícios como:

Filtragem dos tipos de treino ao criar Resumos;

Concentração nos dados de saúde apenas do treino (passos e distância);

Organização de treinos com pastas;

Comparação de dois resumos diretamente;

Detalhes extras, como médias diárias e detalhamentos de ciclos de atividade estendidos.

Como dito, o SUMRY integra-se ao app Saúde para ler e resumir os dados de exercícios; o app, porém, nunca grava dados lá, visto que todo o processamento acontece localmente no seu dispositivo.

O SUMRY está disponível gratuitamente na App Store. Se você deseja uma experiência sem anúncios, é possível realizar uma compra de R$13. Já os planos SUMRY+ incluem opções R$7/mês, R$60/ano ou R$120 pelo acesso vitalício.

