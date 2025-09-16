Things 3.22 chega com visual inspirado no Liquid Glass, novo ícone e mais

Os lançamentos do iOS 26, do iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 foram o gancho perfeito para vários aplicativos disponibilizarem atualizações que adaptam suas interfaces ao estilo visual do novos sistemas da Apple, e com o Things — popular aplicativo de gerenciamento de tarefas — isso não foi diferente.

Lançada ontem, a versão 3.22 do aplicativo introduz um novo ícone para o app, mais alinhado com a linguagem de design Liquid Glass. Segundo os desenvolvedores da ferramenta, ele está disponível em quatro versões: Padrão, Escuro, Translúcido e Tingido.

Entre os ajustes na interface, temos janelas e popups com quinas mais arredondadas, uma barra lateral com efeitos de transparência e botões brilhantes como o Magic Plus, que foi completamente redesenhado e agora também está “líquido”, respondendo mais fortemente ao movimento.

No iPad, o Things ganhou suporte ao modo Windowed Apps, tornando-o mais parecido com sua versão para Mac. Como é possível notar nas imagens de divulgação, as janelas se adaptam automaticamente ao layout atual do usuário, podendo ser abertas tanto ao selecionar “Abrir em Nova Janela” após clicar com o botão direito com a ajuda de um mouse ou indo até Arquivo » Nova janela na barra de menus.

Os widgets do app também foram atualizados com um novo estilo no iPhone, no iPad e, pela primeira vez, no Mac: Translúcido — estilo exclusivo dos novos sistemas da gigante de Cupertino.

Por fim, a desenvolvedora Cultured Code também anunciou a chegada dos chamados controles rápidos no Mac e no Apple Watch. No caso dos desktops da Apple, existem agora controles do tipo para as opções New To-Do e List, os quais podem ser posicionados na Central de Controle ou na barra de menus; já no caso do smartwatches, um controle focado na opção New To-Do permite que “você capture um pensamento em qualquer lugar, deslizando, digitando ou falando”.

O Things sai por R$60, R$130 e R$300 no iOS, no iPadOS e no macOS, respectivamente. Ele pode ser baixado pela App Store e pela Mac App Store.

