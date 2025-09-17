Anatel homologa iPhones 17, Air e novos acessórios

Não é surpresa para ninguém, considerando que a Apple Brasil já inclusive iniciou a pré-venda deles, mas os iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max já estão devidamente homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações.

Publicidade

Como esperado, foram certificados pela Anatel os seguintes modelos:

A3520 : iPhone 17

: iPhone 17 A3517 : iPhone Air

: iPhone Air A3523 : iPhone 17 Pro

: iPhone 17 Pro A3526 : iPhone 17 Pro Max

Eis os Certificados de Conformidade Técnica deles:

Ao menos por ora, todos os quatro modelos vêm de unidades fabris na China ou na Índia. Nem mesmo o iPhone 17 indica já estar sendo fabricado na Foxconn de Jundiaí (SP), mas isso poderá acontecer num futuro breve.

Publicidade

Além deles, também foram homologados hoje a Bateria MagSafe para o iPhone Air (modelo A3385 ) e o novo Carregador MagSafe (modelos A3502 para a versão de 1m e A3503 para a de 2m), que é baseado no padrão Qi2 e suporta uma potência de até 25W.

Todos esses novos produtos estarão oficialmente à venda no Brasil a partir desta sexta-feira, 19 de setembro.