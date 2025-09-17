Anatel homologa iPhones 17, Air e novos acessórios

Não é surpresa para ninguém, considerando que a Apple Brasil já inclusive iniciou a pré-venda deles, mas os iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max já estão devidamente homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Como esperado, foram certificados pela Anatel os seguintes modelos:
A3520: iPhone 17
A3517: iPhone Air
A3523: iPhone 17 Pro
A3526: iPhone 17 Pro Max
Eis os Certificados de Conformidade Técnica deles:
Ao menos por ora, todos os quatro modelos vêm de unidades fabris na China ou na Índia. Nem mesmo o iPhone 17 indica já estar sendo fabricado na Foxconn de Jundiaí (SP), mas isso poderá acontecer num futuro breve.
Além deles, também foram homologados hoje a Bateria MagSafe para o iPhone Air (modelo
A3385) e o novo Carregador MagSafe (modelos
A3502 para a versão de 1m e
A3503 para a de 2m), que é baseado no padrão Qi2 e suporta uma potência de até 25W.
Todos esses novos produtos estarão oficialmente à venda no Brasil a partir desta sexta-feira, 19 de setembro.