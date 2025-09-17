Navegue

Anatel homologa iPhones 17, Air e novos acessórios

Rafael Fischmann
17/09/2025 • 08:35
Leitura de 1 minuto

Não é surpresa para ninguém, considerando que a Apple Brasil já inclusive iniciou a pré-venda deles, mas os iPhones 17, Air, 17 Pro e 17 Pro Max já estão devidamente homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações.

Como esperado, foram certificados pela Anatel os seguintes modelos:

  • A3520: iPhone 17
  • A3517: iPhone Air
  • A3523: iPhone 17 Pro
  • A3526: iPhone 17 Pro Max

Eis os Certificados de Conformidade Técnica deles:

Ao menos por ora, todos os quatro modelos vêm de unidades fabris na China ou na Índia. Nem mesmo o iPhone 17 indica já estar sendo fabricado na Foxconn de Jundiaí (SP), mas isso poderá acontecer num futuro breve.

Além deles, também foram homologados hoje a Bateria MagSafe para o iPhone Air (modelo A3385) e o novo Carregador MagSafe (modelos A3502 para a versão de 1m e A3503 para a de 2m), que é baseado no padrão Qi2 e suporta uma potência de até 25W.

Todos esses novos produtos estarão oficialmente à venda no Brasil a partir desta sexta-feira, 19 de setembro.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
