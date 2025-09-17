Apple corrigirá bug nas câmeras dos iPhones Air e 17 Pro que causa mancha nas imagens

Os novos iPhones ainda não chegaram às mãos dos usuários em geral, mas alguns profissionais da imprensa já testaram os aparelhos mais avançados da Apple e, acreditem, já até mesmo descobriram bugs relacionados ao sistema rodando nos smartphones da Maçã.

Publicidade

Um deles veio à tona por meio de um review realizado pela CNN Underscored, a qual descobriu que algumas imagens capturadas de um show apresentava pequenas partes escurecidas — algo que ocorreu com o iPhone Air e com o iPhone 17 Pro Max.

Consultada, a Apple afirmou que trata-se de algo que pode acontecer “em casos muito raros” quando um painel de luzes LED extremamente brilhante é direcionado para a câmera. A empresa também disse ter identificado uma correção, a qual será lançada em um futuro update.

A Apple, no entanto, não revelou oficialmente quando esse update será liberado — mas é provável que ele aterrisse nos próximos dias, uma vez que os novos aparelhos chegarão às mãos dos consumidores já nesta sexta-feira (19/9).

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac