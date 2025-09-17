Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple corrigirá bug nas câmeras dos iPhones Air e 17 Pro que causa mancha nas imagens

Douglas Nascimento
17/09/2025 • 21:00

Os novos iPhones ainda não chegaram às mãos dos usuários em geral, mas alguns profissionais da imprensa já testaram os aparelhos mais avançados da Apple e, acreditem, já até mesmo descobriram bugs relacionados ao sistema rodando nos smartphones da Maçã.

Um deles veio à tona por meio de um review realizado pela CNN Underscored, a qual descobriu que algumas imagens capturadas de um show apresentava pequenas partes escurecidas — algo que ocorreu com o iPhone Air e com o iPhone 17 Pro Max.

Bug na câmera dos iPhones
Bug na câmera dos iPhones
Bug na câmera dos iPhones

Consultada, a Apple afirmou que trata-se de algo que pode acontecer “em casos muito raros” quando um painel de luzes LED 1Light-emitting diode, ou diodo emissor de luz. extremamente brilhante é direcionado para a câmera. A empresa também disse ter identificado uma correção, a qual será lançada em um futuro update.

A Apple, no entanto, não revelou oficialmente quando esse update será liberado — mas é provável que ele aterrisse nos próximos dias, uma vez que os novos aparelhos chegarão às mãos dos consumidores já nesta sexta-feira (19/9).

via 9to5Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Light-emitting diode, ou diodo emissor de luz.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
