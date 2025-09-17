Apple TV+ divulga trailer de “The Sisters Grimm”, sua nova série animada

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial de “As Irmãs Grimm” (“The Sisters Grimm”), série animada de aventura e fantasia baseada nos livros de Michael Buckley. A produção estreará globalmente no serviço no dia 3 de outubro (uma sexta-feira).

A trama acompanha as irmãs órfãs Sabrina e Daphne Grimm, descendentes dos Irmãos Grimm, que passam a viver com a avó Relda na cidade de Ferryport Landing. Lá, elas descobrem que o local abriga personagens de contos de fadas — os chamados Everafters — e precisam equilibrar a convivência entre heróis e vilões, ao mesmo tempo em que investigam o mistério do desaparecimento de seus pais.

O elenco de vozes conta com Ariel Winter como Sabrina, Leah Newman como Daphne, Laraine Newman como Relda, além de Billy Harris, Abubakar Salim e Harry Trevaldwyn.

A série foi desenvolvida por Amy Higgins, que atua como showrunner, em parceria com Erica Rothschild. A produção é do estúdio Titmouse, responsável por animações como “O Pato e o Ganso” (“Duck & Goose”) e “Rã e Sapo” (“Frog and Toad”).

“The Sisters Grimm” terá seis episódios em sua primeira temporada e faz parte da programação infantil e familiar do Apple TV+, que inclui títulos como “Snoopy Vai Acampar”, “A Pequena Espiã” e “Sereno – O Panda Zen”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

