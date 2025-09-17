Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
View on YouTube

Apple TV+ divulga trailer de “The Sisters Grimm”, sua nova série animada

Bruno S. Gentile
17/09/2025 • 14:43
Leitura de 1 minuto

Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial de “As Irmãs Grimm” (“The Sisters Grimm”), série animada de aventura e fantasia baseada nos livros de Michael Buckley. A produção estreará globalmente no serviço no dia 3 de outubro (uma sexta-feira).

Publicidade

A trama acompanha as irmãs órfãs Sabrina e Daphne Grimm, descendentes dos Irmãos Grimm, que passam a viver com a avó Relda na cidade de Ferryport Landing. Lá, elas descobrem que o local abriga personagens de contos de fadas — os chamados Everafters — e precisam equilibrar a convivência entre heróis e vilões, ao mesmo tempo em que investigam o mistério do desaparecimento de seus pais.

YouTube video

O elenco de vozes conta com Ariel Winter como Sabrina, Leah Newman como Daphne, Laraine Newman como Relda, além de Billy Harris, Abubakar SalimHarry Trevaldwyn.

A série foi desenvolvida por Amy Higgins, que atua como showrunner, em parceria com Erica Rothschild. A produção é do estúdio Titmouse, responsável por animações como “O Pato e o Ganso” (“Duck & Goose”) e “Rã e Sapo” (“Frog and Toad”).

“The Sisters Grimm” terá seis episódios em sua primeira temporada e faz parte da programação infantil e familiar do Apple TV+, que inclui títulos como “Snoopy Vai Acampar”, “A Pequena Espiã” e “Sereno – O Panda Zen”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Oferta: iPhone 16 de 128GB com 25% de desconto!
Posts relacionados