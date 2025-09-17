Como colocar os widgets na parte de baixo da Tela Bloqueada do iPhone

Por padrão, os widgets da Tela Bloqueada do iPhone ficam na parte superior, logo abaixo do relógio.

Porém, no iOS 26 a empresa passou a permitir que os usuários coloquem essas informações dos seus aplicativos na parte inferior, próximo aos controles/atalhos dos cantos esquerdo e direito.

Veja como alterar isso! 📱

Na Tela Bloqueada, mantenha o dedo pressionado em em qualquer lugar por alguns segundos (para entrar no modo de edição). Vá até “Personalizar” e deslize o dedo a partir da área de widgets para a parte inferior, para que ela seja movida para lá.

Após isso, adicione os widgets desejados tocando em “Adicionar widgets” e vá até “OK” para salvar.