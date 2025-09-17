Navegue

Como colocar os widgets na parte de baixo da Tela Bloqueada do iPhone

Pedro Henrique Nunes
17/09/2025 • 07:00

Por padrão, os widgets da Tela Bloqueada do iPhone ficam na parte superior, logo abaixo do relógio.

Porém, no iOS 26 a empresa passou a permitir que os usuários coloquem essas informações dos seus aplicativos na parte inferior, próximo aos controles/atalhos dos cantos esquerdo e direito.

Veja como alterar isso! 📱

YouTube video

Na Tela Bloqueada, mantenha o dedo pressionado em em qualquer lugar por alguns segundos (para entrar no modo de edição). Vá até “Personalizar” e deslize o dedo a partir da área de widgets para a parte inferior, para que ela seja movida para lá.

Após isso, adicione os widgets desejados tocando em “Adicionar widgets” e vá até “OK” para salvar.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
