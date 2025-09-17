Navegue

Como mudar o tamanho do relógio na Tela Bloqueada do iPhone

Pedro Henrique Nunes
17/09/2025 • 07:30

Na Tela Bloqueada dos iPhones, sempre foi possível conferir a hora. Mas, até o momento, nunca tinha sido possível alterar o seu tamanho — o máximo que você podia fazer era alterar a fonte ou os numerais dele.

Com o iOS 26, a Apple finalmente está permitindo que você mude o tamanho do relógio nessa área do sistema, deixando-o mais compactado (como sempre foi) ou de maneira “esticada”, ocupando boa parte da Tela Bloqueada.

Veja como deixá-lo dessa maneira! 📱

YouTube video

Em um iPhone com o iOS 26, vá até a Tela Bloqueada e mantenha o dedo pressionado na tela por alguns instantes.

Escolha “Personalizar” (na parte inferior da tela) e deslize o dedo a partir do canto inferior direito do relógio para alterar o seu tamanho (verticalmente) em tempo real. É importante ressaltar que, para esticar a hora, os widgets (caso você os utilize) precisam necessariamente estar na parte inferior da tela.

Quando estiver satisfeito, toque em “OK”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
