★ Como o Gemini e o Google Workspace podem ajudar seu pequeno negócio

Quem possui algum empreendimento (seja ele pequeno ou grande) sabe bem que a era da inteligência artificial tem suas vantagens, principalmente para automatizar e facilitar processos.

Uma das ferramentas de IA que oferecem mais benefícios para empresas é o Gemini, que pode torná-lo mais produtivo ao aprimorar e otimizar as suas interações com aplicativos do Google Workspace, como Gmail, Docs e Drive.

Confira abaixo como os recursos de IA do Google Workspace podem ajudar o seu negócio!

Gemini

O Gemini aumenta a produtividade integrando-se a aplicativos do Workspace. Peça a ele para elaborar uma agenda para você, listando as suas tarefas, e a IA analisará automaticamente seus compromissos, horários de trabalho e a disponibilidade dos membros da equipe.

O Gemini pode prever conflitos de agenda, lembrá-lo de tarefas importantes e propor soluções para problemas. Assim, ao gerenciar sua agenda de forma inteligente e otimizar seu fluxo de trabalho, a IA permite que você se concentre em realizar o trabalho.

Uma caixa de entrada de email lotada pode ser um verdadeiro pesadelo — e o Gemini facilita isso analisando-a e resumindo longas conversas para que você possa passar por tudo rapidamente.

Se você precisa responder, mas não tem tempo para escrever uma resposta, o Gemini pode fazer isso — ele só não pode enviar emails em seu nome, mas salva um rascunho para você enviá-los manualmente, o que é ótimo!

Para que o Gemini o ajude em grandes projetos, basta perguntar a ele no Google Docs, por exemplo, para dividir um documento de projeto complexo em tarefas individuais. A IA analisa o projeto, identifica os principais marcos e sugere uma divisão das subtarefas com datas de conclusão. Ele também sugere formas de abordar um tema com mais precisão.

O Gemini também é eficiente em pesquisas na internet, funcionando como um assistente de busca que rapidamente examina artigos, documentos e páginas da web para fornecer resumos concisos e conclusões importantes. Ele pode responder às suas perguntas e colaborar na aplicação das descobertas ao seu projeto.

Ele pode ainda ajudá-lo a gerenciar listas de tarefas ​​e priorizar certas atividades com eficácia — analisando suas pendências, seus prazos e o conteúdo do seu Gmail e Drive para entender o contexto e a importância de diferentes projetos.

NotebookLM

Com o NotebookLM, alimentado pelo Gemini, você pode alavancar ainda mais tarefas relacionadas ao seu pequeno negócio. Com ele, você envia e organiza todos os tipos de fontes (documentos, PDFs, arquivos do Drive, vídeos, gravações de áudio e muito mais) em um só lugar. Essa flexibilidade permite que sua equipe acesse as informações necessárias e encontre conexões, independentemente do formato.

O NotebookLM Plus (versão premium) é integrado a alguns planos do Google Workspace, oferecendo uso ampliado e recursos como cadernos de anotações compartilhados em equipe.

Além disso, o NotebookLM Plus permite que você personalize as respostas do chat para atender às necessidades específicas da sua equipe, customizando a forma como as informações são apresentadas, independentemente de você precisar de insights entregues no estilo de um analista, um profissional de marketing ou um estrategista.

O NotebookLM Plus também facilita a criação de cadernos compartilhados para sua equipe. Esses recursos podem ser usados ​​para agilizar a integração, permitindo que novos funcionários tenham acesso rápido a informações essenciais de documentos internos e de fontes externas.

Um dos recursos mais elogiados do NotebookLM, as Visões Gerais em Áudio (Audio Overview) permitem criar conversas em estilo podcast com dois apresentadores de IA que destacam os principais pontos dos seus documentos. Esse formato torna o aprendizado mais fácil e, com o novo modo interativo, você e os demais colaboradores podem fazer perguntas complementares e alternar entre as partes conforme se aprofunda em um novo material.

O NotebookLM Plus está disponível em todos os planos Workspace (Starter, Standard, Plus, Enterprise e superiores), podendo ser adquirido separadamente pelo Google Cloud.

Planos

O plano Starter (de entrada) do Google Workspace custa R$33/mês por usuário e dá acesso a todos os aplicativos da plataforma: Chat, Docs, Drive, Sheets, Gmail, Meet, Sites, Slides e muito mais. Ele suporta videoconferências com 100 participantes (sem gravações), 30GB de armazenamento em nuvem por usuário, recursos básicos de IA e endereços de email corporativos personalizados.

Já a versão Standard, que custa R$98/mês por usuário, inclui todos os benefícios do plano básico, além de permitir videoconferências com 150 participantes (com gravações opcionais), expandir o armazenamento para 2TB por usuário e desbloquear o conjunto completo de recursos do Gemini em todos os aplicativos.

O plano Plus (que sai por R$154/mês por usuário), além de incluir os benefícios do plano Standard, oferece reuniões com 500 participantes e 5TB de armazenamento por usuário, além de controles aprimorados de segurança e gerenciamento.

Já para o plano Enterprise, é necessário entrar em contato com o Google para obter os preços, caso precise de mais permissões. A empresa também oferece versões gratuitas para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais.

Em síntese, os recursos do Gemini no Google Workspace ajudam a sua empresa a gerenciar projetos para reduzir as tarefas repetitivas e liberar tempo para trabalhar no avanço dos projetos.

Além disso, com o NotebookLM, você e a sua equipe podem compreender novos assuntos e organizar mais facilmente projetos — tudo isso com colaboração em mente.

