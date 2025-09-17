Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Teste de bateria do iPhone 12 Pro Max - DXOMARK

Como saber quanto tempo vai levar para o seu iPhone recarregar

Pedro Henrique Nunes
17/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Com o iOS 26, a Apple está sendo mais transparente em relação à bateria dos iPhones e iPads.

Publicidade

A partir dessa versão, além de habilitar o chamado Consumo Adaptável (Adaptive Power), você também pode conferir o tempo restante que levará para que a bateria do smartphone seja completamente recarregada.

Há duas formas de ver isso: pela Tela Bloqueada ou pelos Ajustes, como veremos a seguir! 🔋

YouTube video

Pela Tela Bloqueada

Conecte o carregador ao iPhone. Na Tela Bloqueada, aparecerá o tempo estimado de tempo que levará para que o celular seja carregado até 80%, acima do relógio — contanto que a sua bateria esteja muito baixa.

Pelos Ajustes

Também com o iPhone ligado na tomada, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Bateria”. O tempo estimado de recarga até 80% e 100% será mostrado na parte superior, acima de “Uso Diário”.

Bela novidade, concordam?! 🙂

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como mudar o tamanho do relógio na Tela Bloqueada do iPhone
Posts relacionados