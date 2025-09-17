Como saber quanto tempo vai levar para o seu iPhone recarregar

Com o iOS 26, a Apple está sendo mais transparente em relação à bateria dos iPhones e iPads.

A partir dessa versão, além de habilitar o chamado Consumo Adaptável (Adaptive Power), você também pode conferir o tempo restante que levará para que a bateria do smartphone seja completamente recarregada.

Há duas formas de ver isso: pela Tela Bloqueada ou pelos Ajustes, como veremos a seguir! 🔋

Pela Tela Bloqueada

Conecte o carregador ao iPhone. Na Tela Bloqueada, aparecerá o tempo estimado de tempo que levará para que o celular seja carregado até 80%, acima do relógio — contanto que a sua bateria esteja muito baixa.

Pelos Ajustes

Também com o iPhone ligado na tomada, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Bateria”. O tempo estimado de recarga até 80% e 100% será mostrado na parte superior, acima de “Uso Diário”.

Bela novidade, concordam?! 🙂