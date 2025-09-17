DJI Mini 5 Pro é anunciado com sensor de 1″, maior autonomia de bateria e mais

A chinesa DJI anunciou hoje a mais nova geração do seu drone ultraportátil, o Mini 5 Pro. Equipado com um sensor CMOS de 1 polegada (15,19×11,11mm) de 50 megapixels, ele também vem com a melhor autonomia de bateria da história da linha.

Publicidade

O sensor maior, segundo a fabricante, traz uma área duas vezes maior que a do Mini 4 Pro, que trazia um sensor de 1/1,3″, o que significa que ele pode capturar mais luz, além de contar com 14 stops de alcance dinâmico.

Meet DJI Mini 5 Pro – All-In-One 1-Inch Large CMOS Mini Camera Drone



DJI Mini 5 Pro features a 1-inch CMOS camera, nightscape omnidirectional obstacle sensing, a gimbal with 225° of flexible rotation, and upgraded ActiveTrack 360°, all packed into its signature lightweight body.… pic.twitter.com/TCaqMwLy2t — DJI (@DJIGlobal) September 17, 2025

Capaz de gravar vídeos em 4K a até 120 quadros por segundos, o novo modelo também conta com uma faixa ISO expandida de 12800 em filmagens normais e 3200 em HDR e D-Log M. Sua câmera telefoto, por sua vez, também foi atualizada e agora traz o modo 48mm Med-Tele, além de contar com um zoom óptico sem perdas de 40mm e um zoom digital de 2x.

O gimbal do Mini 5 Pro traz uma rotação de até 255 graus — um upgrade considerável em relação ao do modelo anterior, que só entrava em cena durante gravações verticais —, além do recurso QuickShots, embora as manobras só possam ser feitas com a ajuda de um controle.

Com um modo retrato e níveis de brilho em área de sombra ligeiramente melhores que os do Air 3S, do ano passado, ele consegue operar por até 36 minutos com uma única carga — 2 minutos a mais que o seu antecessor direto. Ademais, assim como o Mavic 4 Pro, o novo modelo pode ligar sozinho assim que o usuário desdobra os braços do dispositivo.

Publicidade

A DJI, no entanto, também venderá uma bateria estendida que aumentará a autonomia do drone para 52 minutos. Essa opção, no entanto, não será disponibilizada na União Europeia por conta de regras locais envolvendo o peso de drones.

Divulgação/DJI

E por falar nisso, o Mini 5 Pro (pelo menos em sua configuração padrão) continua vindo com apenas 250 gramas, ressaltando a sua portabilidade. Ele também consegue agora subir duas vezes mais rápido (10m/s) e é mais ágil horizontalmente que o Mini 4 Pro (67km/h vs. 57km/h).

Sem previsão de lançamento nos Estados Unidos, o Mini 5 Pro sairá por 809€ na Europa. Será possível, no entanto, adquirir o drone com uma série de acessórios adicionais, como baterias extras e filtros ND — os quais têm o potencial de aumentar esse preço drasticamente.