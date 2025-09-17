Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

DJI Mini 5 Pro é anunciado com sensor de 1″, maior autonomia de bateria e mais

Bruno Cardoso
17/09/2025 • 11:23
Divulgação/DJI
DJI Mini 5 Pro

A chinesa DJI anunciou hoje a mais nova geração do seu drone ultraportátil, o Mini 5 Pro. Equipado com um sensor CMOS de 1 polegada (15,19×11,11mm) de 50 megapixels, ele também vem com a melhor autonomia de bateria da história da linha.

Publicidade

O sensor maior, segundo a fabricante, traz uma área duas vezes maior que a do Mini 4 Pro, que trazia um sensor de 1/1,3″, o que significa que ele pode capturar mais luz, além de contar com 14 stops de alcance dinâmico.

Capaz de gravar vídeos em 4K a até 120 quadros por segundos, o novo modelo também conta com uma faixa ISO expandida de 12800 em filmagens normais e 3200 em HDR e D-Log M. Sua câmera telefoto, por sua vez, também foi atualizada e agora traz o modo 48mm Med-Tele, além de contar com um zoom óptico sem perdas de 40mm e um zoom digital de 2x.

O gimbal do Mini 5 Pro traz uma rotação de até 255 graus — um upgrade considerável em relação ao do modelo anterior, que só entrava em cena durante gravações verticais —, além do recurso QuickShots, embora as manobras só possam ser feitas com a ajuda de um controle.

Com um modo retrato e níveis de brilho em área de sombra ligeiramente melhores que os do Air 3S, do ano passado, ele consegue operar por até 36 minutos com uma única carga — 2 minutos a mais que o seu antecessor direto. Ademais, assim como o Mavic 4 Pro, o novo modelo pode ligar sozinho assim que o usuário desdobra os braços do dispositivo.

Publicidade

A DJI, no entanto, também venderá uma bateria estendida que aumentará a autonomia do drone para 52 minutos. Essa opção, no entanto, não será disponibilizada na União Europeia por conta de regras locais envolvendo o peso de drones.

Divulgação/DJI

E por falar nisso, o Mini 5 Pro (pelo menos em sua configuração padrão) continua vindo com apenas 250 gramas, ressaltando a sua portabilidade. Ele também consegue agora subir duas vezes mais rápido (10m/s) e é mais ágil horizontalmente que o Mini 4 Pro (67km/h vs. 57km/h).

Sem previsão de lançamento nos Estados Unidos, o Mini 5 Pro sairá por 809€ na Europa. Será possível, no entanto, adquirir o drone com uma série de acessórios adicionais, como baterias extras e filtros ND — os quais têm o potencial de aumentar esse preço drasticamente.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Vídeo: Q&A — o esperar do “iPhone 17e”?
Posts relacionados