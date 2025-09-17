Navegue

Efeito do Liquid Glass estaria causando ilusão de óptica, reclamam usuários

17/09/2025 • 15:33
Desde a liberação da primeira beta do iOS 26, a nova interface Liquid Glass foi criticada por tornar alguns conteúdos ilegíveis em determinadas circunstâncias — o que fez com que a Apple ajustasse a aparência da nova linguagem de design algumas vezes durante o ciclo de testes.

Agora, alguns usuários estão reclamando de um outro problema visual: o Liquid Glass pode produzir uma ilusão de óptica que faz os ícones parecerem inclinados, o que estaria fazendo certas pessoas se sentirem desorientadas ou mesmo tontas.

O problema ganhou atenção no Reddit, onde é apontado que esse efeito de inclinação é uma baita distração durante o uso. Ainda segundo os usuários, isso é visto com mais ênfase quando os ícones são definidos nos modos “Padrão”, “Escuro” ou “Tingido” contra fundos escuros ou pretos, enquanto papéis de parede coloridos parecem ajudar a mascarar a ilusão, desviando a atenção dos cantos refrativos.

iOS Dark Mode is an optical nightmare
byu/tantunidevourer inios

O pessoal do Gizmodo notou que alguns usuários sugeriram ativar a opção “Reduzir Movimento” nas configurações de Acessibilidade do aplicativo Ajustes (Settings), mas isso não parece minimizar o efeito. A Apple também dispõe de um recurso no iOS para reduzir tontura e enjoo, mas ele também não parece reduzir essa sensação.

Não será surpreendente se a Apple realizar novos ajustes na aparência do Liquid Glass com as próximas versões do iOS/iPadOS 26, talvez até incluindo uma opção que desativa por completo esse visual — o que é improvável, mas vai saber…

