Entorta ou não? Apple divulga teste de durabilidade do iPhone Air

Além da bateria, a durabilidade do iPhone Air tem sido alvo de muita discussão, principalmente por quem teme um segundo #bendgate — polêmica desencadeada pela propensão que o iPhone 6 Plus (o último smartphone “ultrafino” da Apple) tinha de entortar, lá em 2014.

Felizmente, parece que a Apple aprendeu com as experiências traumáticas do passado e tomou as medidas necessárias para que seu mais novo modelo de iPhone, com a sua estrutura de titânio, não tenha um destino parecido.

Para rechaçar de vez qualquer preocupação envolvendo a “entortabilidade” do iPhone Air, a Maçã compartilhou com o Tom’s Guide um vídeo de um teste do modelo em uma espécie de prensa hidráulica, a qual aparece aplicando uma pressão de 130 libras no meio do aparelho.

Como é possível notar acima, o aparelho chega sim a entortar bastante, mas ele volta ao seu formato original assim que a pressão é aliviada, sem mostrar sinais claros de dano permanente. O vidro traseiro também não parece ter rachado, embora as imagens sejam inconclusivas.

Obviamente, é muito improvável que alguém consiga aplicar 130 libras de pressão em seu iPhone Air com as suas próprias mãos ou ao sentar no aparelho num momento de descuido. No entanto, se você ainda não está convencido, já estão começando a pintar testes independentes, como esse publicado pelo usuário do X (antigo Twitter) @jetdaizu:

Apesar de fazer um esforço homérico, o criador de conteúdo não conseguiu chegar nem perto da pressão exercida pela máquina da Apple. Assim como no teste oficial, no entanto, o aparelho chegou a entortar (embora bem menos), voltando ao seu formato original logo em seguida.

Mais testes

O vídeo acima não foi o único compartilhado pela Apple com o Tom’s Guide. Como vocês poderão conferir a seguir, a empresa também liberou testes envolvendo o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro.

No caso do modelo entrada, trata-se de um teste de resistência a arranhões — área na qual o novo modelo está, em teoria, 3x melhor que o seu antecessor direto, graças ao Ceramic Shield 2 (também presente no iPhone Air e nos modelos Pro).

Mais especificamente, a Apple usou uma máquina cujo braço traz uma ponta feita de um mineral não especificado. Essa ponta, como vocês já devem estar esperando, foi esfregada na tela do iPhone 17 múltiplas vezes para testar a resistência do display.

Como é possível notar no vídeo acima, após o fim do teste, é possível notar uma linha bem grossa no meio da tela do aparelho, a qual é facilmente removida com a ajuda do que parece ser um pano de microfibra. Isso se dá porque, de acordo com a Apple, essa marca não se trata de um risco, e sim de resíduos deixados pelo mineral da ponta do braço mecânico.

Como não sabemos o quão dura era a ponta desse braço mecânico, não dá para ter certeza do quão resistente o Ceramic Shield 2 realmente é em situações da vida real, mas não deixa de ser um bom começo.

No caso do modelo topo-de-linha, foi compartilhado um vídeo de um teste de queda, no qual o aparelho foi deixado cair em uma série de materiais (como concreto) de uma série de ângulos. O vídeo, mais uma vez, não é muito conclusivo, mas os iPhones 17 Pro usados no teste parecem terem saído ilesos dessa verdadeira seção de tortura.

E aí, preocupações sanadas? 😀

via MacRumors