iPhone Air não decepciona em termos de bateria, segundo primeiros reviews

Uma das grandes dúvidas a respeito do iPhone Air é quanto ao nível de autonomia da bateria do novo aparelho, principalmente por se tratar de um smartphone ultrafino o qual abdica de boa parte da capacidade em prol de um design menos pesado e, principalmente, menos espesso.

Aparentemente, esse detalhe não será motivo de grandes preocupações. Testes preliminares realizados pelo canal The Tech Chap, por exemplo, indicam que a bateria do aparelho é capaz de aguentar por 6 horas e 43 minutos ao reproduzir continuamente vídeos do YouTube em streaming.

Embora esse número seja quase 1 hora e 30 minutos a menos que o que foi registrado pelo iPhone 17 Pro Max (7 horas e 58 minutos), ele chegou bem próximo das 6 horas e 55 minutos registradas pelo iPhone 17, que tem uma bateria maior graças a seu corpo mais robusto.

O iPhone 17 Pro, por sua vez, também conseguiu atingir um bom desempenho, se saindo melhor até mesmo em relação ao iPhone 16 Pro Max (modelo do ano passado) — o que indica que a Apple aparentemente conseguiu caprichar na bateria de todos os modelos neste ano.

Air é dissecado por diferentes testes

Pelo motivo supracitado (se tratar de um modelo ultrafino), o iPhone Air vem sendo alvo de muitos outros reviews com foco em sua bateria. O TechCrunch, por exemplo, disse que o verdadeiro avanço do aparelho diz respeito justamente a esse componente, que entrega muito para seu pouco tamanho.

O BGR também destaca que a bateria do aparelho é melhor do que o esperado (embora ressalte que os iPhones 17 se saem melhor), enquanto o Tom’s Guide afirmou que o aparelho se sai muito bem em um teste de estresse extremo, batendo o Galaxy S25 Edge por uma margem justa.

O The Verge, por sua vez, afirmou que a bateria do iPhone Air é apenas “ok” — o que é um bom resultado para o aparelho e algo aceitável para usuários leves que passam a maior parte do tempo conectados via Wi-Fi.

