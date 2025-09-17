iPhones topos-de-linha de 2026 deverão vir com o modem “C2”

Sei que os iPhones 17 (e Air) ainda nem chegaram ao mercado, mas quem aí já está de olho nos “iPhones 18”? Se esse é o seu caso, saiba que temos novos rumores envolvendo os chips desses aparelhos, desta vez vindos do Commercial Times.

De acordo com o site taiwanês, todos os modelos topos-de-linha do ano que vem contarão com o modem “C2” — embora ele não tenha divulgado detalhes sobre as especificações do componente, que provavelmente será o primeiro modem da Apple a suportar redes 5G mmWave.

Não está claro quais modelos exatamente contarão com essa nova versão do modem, mas é esperado que isso inclua pelo menos os iPhones “18 Pro”, “18 Pro Max” e o aguardadíssimo iPhone dobrável, deixando os iPhones “18” e “Air 2” com o recém-anunciado C1X ou alguma nova variante dele.

O veículo também falou um pouco sobre a família de chips “A20”, que deverá ser a primeira a contar com uma litografia de 2 nanômetros, além de servir como base para os processadores “M6” e o chip “R2”, que deverá dar as caras em uma futura iteração do Apple Vision Pro.

Isso, é claro, deixa subentendido que todos os chips da linha “A20” serão fabricados nesse processo mais avançado, o que desbloqueará avanços parecidos em toda a linha de iPhones. Atualmente, os chips A19 e A19 Pro são fabricados em um processo de 3nm de terceira geração.

Que comece o novo ciclo de rumores!

via Macworld