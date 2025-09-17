Kaspersky identifica onda de golpes na pré-venda dos iPhones 17

Com o início da pré-venda dos iPhones 17, a empresa de cibersegurança Kaspersky identificou uma onda de golpes digitais explorando o interesse do novo aparelho da Apple. As fraudes incluem sites falsos, sorteios enganosos e programas de “testadores” do dispositivo.

Um dos esquemas detectados envolve páginas que tentam imitar a loja oficial da Maçã e que apelam para gatilhos de vendas agressivos como “compre antes que esgote”. O objetivo é coletar informações de pagamento, como dados de cartão de crédito.

Outro golpe simula sorteios de iPhones gratuitos. Para participar, usuários precisam preencher pesquisas, fornecer endereços de email e número de telefone, além de pagar taxas de serviço. Essas páginas exibem comentários de falsos supostos vencedores para tentar aumentar a credibilidade.

Também foram identificados anúncios que recrutam supostos beta testers do iPhone 17. Nessas páginas, as vítimas compartilham seus dados pessoais, inclusive endereço, pagam uma taxa de envio e nunca recebem os aparelhos prometidos. Ainda há alguns que buscam ser mais sofisticados ao emularem páginas de lojas conhecidas, como o Walmart, para aplicar o golpe.

Segundo a Kaspersky, esses ataques representam um risco de roubos de dados pessoais para futura venda em banco de dados, perdas financeiras e exposição a futuras campanhas de pishing direcionado.

A empresa recomenda cuidados básicos como comprar apenas de canais oficiais, como o próprio site da Apple, revendedores autorizados e operadoras, verificar URLs antes de inserir informações, desconfiar de brindes que exigem pagamento e ativar a autenticação de dois fatores na Conta Apple e em serviços financeiros.

O iPhone 17 está disponível na pré-venda a partir de R$8.000. O lançamento oficial está previsto para o dia 19 de setembro, sexta-feira próxima.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

