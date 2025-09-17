Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Kaspersky identifica onda de golpes na pré-venda dos iPhones 17

Bruno S. Gentile
17/09/2025 • 17:22

Com o início da pré-venda dos iPhones 17, a empresa de cibersegurança Kaspersky identificou uma onda de golpes digitais explorando o interesse do novo aparelho da Apple. As fraudes incluem sites falsos, sorteios enganosos e programas de “testadores” do dispositivo.

Publicidade

Um dos esquemas detectados envolve páginas que tentam imitar a loja oficial da Maçã e que apelam para gatilhos de vendas agressivos como “compre antes que esgote”. O objetivo é coletar informações de pagamento, como dados de cartão de crédito.

Outro golpe simula sorteios de iPhones gratuitos. Para participar, usuários precisam preencher pesquisas, fornecer endereços de email e número de telefone, além de pagar taxas de serviço. Essas páginas exibem comentários de falsos supostos vencedores para tentar aumentar a credibilidade.

Também foram identificados anúncios que recrutam supostos beta testers do iPhone 17. Nessas páginas, as vítimas compartilham seus dados pessoais, inclusive endereço, pagam uma taxa de envio e nunca recebem os aparelhos prometidos. Ainda há alguns que buscam ser mais sofisticados ao emularem páginas de lojas conhecidas, como o Walmart, para aplicar o golpe.

Segundo a Kaspersky, esses ataques representam um risco de roubos de dados pessoais para futura venda em banco de dados, perdas financeiras e exposição a futuras campanhas de pishing direcionado.

Publicidade

Posts relacionados

A empresa recomenda cuidados básicos como comprar apenas de canais oficiais, como o próprio site da Apple, revendedores autorizados e operadoras, verificar URLs antes de inserir informações, desconfiar de brindes que exigem pagamento e ativar a autenticação de dois fatores na Conta Apple e em serviços financeiros.

O iPhone 17 está disponível na pré-venda a partir de R$8.000. O lançamento oficial está previsto para o dia 19 de setembro, sexta-feira próxima.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Usuários relatam problemas para instalar o macOS 26 em seus Macs Studio (M3 Ultra)
Posts relacionados