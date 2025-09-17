Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

MacBook Pro com OLED também poderá ter tela sensível ao toque

Bruno Cardoso
17/09/2025 • 09:00
CNET
Mão tocando na tela do MacBook Pro

Ao que tudo indica, nunca estivemos tão perto de um MacBook Pro com uma tela sensível ao toque — pelo menos de acordo com o confiável leaker e analista Ming-Chi Kuo em uma nova postagem no X (antigo Twitter).

Publicidade

Segundo ele, o vindouro MacBook Pro com tecnologia OLED 1 Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. será touchscreen e entrará em fase de produção em massa no final de 2026, além de contar com painéis que apostam na tecnologia de toque on-cell.

Os modelos de MacBook contarão com um painel sensível ao toque pela primeira vez, atenuando ainda mais a diferença em relação ao iPad. Essa mudança parece refletir a observação de longo prazo da Apple sobre o comportamento do usuário do iPad, indicando que, em certos cenários, os controles sensíveis ao toque podem melhorar tanto a produtividade quanto a experiência geral do usuário.

1. O MacBook Pro OLED, cuja produção em massa está prevista para o final de 2026, incorporará um painel sensível ao toque usando tecnologia de toque on-cell.

2. O modelo mais acessível do MacBook, equipado com processador de iPhone, com produção em massa prevista para o quarto trimestre de 2025, não terá suporte a painel sensível ao toque. As especificações para a versão de segunda geração, prevista para 2027, ainda estão em discussão e podem incluir suporte a toque.

Os MacBooks Pro atuais, vale lembrar, trazem telas retroiluminadas por Mini-LED que, apesar de conseguirem alcançar bons níveis de contraste, ainda não passam de displays LCD 2Liquid crystal display, ou display de cristal líquido., o que significa que esse laptop ventilado por Kuo também tem tudo para ser o primeiro computador da Apple a vir com painéis OLED.

Ainda de acordo com o analista, a decisão de incluir uma tela sensível ao toque nesse MacBook Pro veio após a Apple observar, por anos, o comportamento de usuários de iPads, o que teria a feito perceber que a existência de uma tela sensível ao toque pode aumentar a produtividade em alguns cenários e a experiência geral de uso.

Publicidade

Como era de se esperar, no entanto, essa novidade não deverá chegar a todos os MacBooks logo de cara. O rumorado MacBook com um chip de iPhone (cuja produção em massa deverá começar no próximo trimestre), por exemplo, provavelmente não contará com uma touchscreen — algo que, segundo Kuo, poderá mudar na segunda geração desse dispositivo, prevista para 2027.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    Liquid crystal display, ou display de cristal líquido.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Anatel homologa iPhones 17, Air e novos acessórios
Posts relacionados