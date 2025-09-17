MacBook Pro com OLED também poderá ter tela sensível ao toque

Ao que tudo indica, nunca estivemos tão perto de um MacBook Pro com uma tela sensível ao toque — pelo menos de acordo com o confiável leaker e analista Ming-Chi Kuo em uma nova postagem no X (antigo Twitter).
Segundo ele, o vindouro MacBook Pro com tecnologia OLED 1 Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. será touchscreen e entrará em fase de produção em massa no final de 2026, além de contar com painéis que apostam na tecnologia de toque on-cell.
Os MacBooks Pro atuais, vale lembrar, trazem telas retroiluminadas por Mini-LED que, apesar de conseguirem alcançar bons níveis de contraste, ainda não passam de displays LCD 2Liquid crystal display, ou display de cristal líquido., o que significa que esse laptop ventilado por Kuo também tem tudo para ser o primeiro computador da Apple a vir com painéis OLED.
Ainda de acordo com o analista, a decisão de incluir uma tela sensível ao toque nesse MacBook Pro veio após a Apple observar, por anos, o comportamento de usuários de iPads, o que teria a feito perceber que a existência de uma tela sensível ao toque pode aumentar a produtividade em alguns cenários e a experiência geral de uso.
Como era de se esperar, no entanto, essa novidade não deverá chegar a todos os MacBooks logo de cara. O rumorado MacBook com um chip de iPhone (cuja produção em massa deverá começar no próximo trimestre), por exemplo, provavelmente não contará com uma touchscreen — algo que, segundo Kuo, poderá mudar na segunda geração desse dispositivo, prevista para 2027.
