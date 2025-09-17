MacBook Pro com OLED também poderá ter tela sensível ao toque

Ao que tudo indica, nunca estivemos tão perto de um MacBook Pro com uma tela sensível ao toque — pelo menos de acordo com o confiável leaker e analista Ming-Chi Kuo em uma nova postagem no X (antigo Twitter).

Segundo ele, o vindouro MacBook Pro com tecnologia OLED será touchscreen e entrará em fase de produção em massa no final de 2026, além de contar com painéis que apostam na tecnologia de toque on-cell.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025 Os modelos de MacBook contarão com um painel sensível ao toque pela primeira vez, atenuando ainda mais a diferença em relação ao iPad. Essa mudança parece refletir a observação de longo prazo da Apple sobre o comportamento do usuário do iPad, indicando que, em certos cenários, os controles sensíveis ao toque podem melhorar tanto a produtividade quanto a experiência geral do usuário.



1. O MacBook Pro OLED, cuja produção em massa está prevista para o final de 2026, incorporará um painel sensível ao toque usando tecnologia de toque on-cell.



2. O modelo mais acessível do MacBook, equipado com processador de iPhone, com produção em massa prevista para o quarto trimestre de 2025, não terá suporte a painel sensível ao toque. As especificações para a versão de segunda geração, prevista para 2027, ainda estão em discussão e podem incluir suporte a toque.

Os MacBooks Pro atuais, vale lembrar, trazem telas retroiluminadas por Mini-LED que, apesar de conseguirem alcançar bons níveis de contraste, ainda não passam de displays LCD , o que significa que esse laptop ventilado por Kuo também tem tudo para ser o primeiro computador da Apple a vir com painéis OLED.

Ainda de acordo com o analista, a decisão de incluir uma tela sensível ao toque nesse MacBook Pro veio após a Apple observar, por anos, o comportamento de usuários de iPads, o que teria a feito perceber que a existência de uma tela sensível ao toque pode aumentar a produtividade em alguns cenários e a experiência geral de uso.

Como era de se esperar, no entanto, essa novidade não deverá chegar a todos os MacBooks logo de cara. O rumorado MacBook com um chip de iPhone (cuja produção em massa deverá começar no próximo trimestre), por exemplo, provavelmente não contará com uma touchscreen — algo que, segundo Kuo, poderá mudar na segunda geração desse dispositivo, prevista para 2027.

