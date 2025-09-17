Novo carregador da Apple monitora a temperatura para entregar 60W, constata desmonte

Em meio aos novos produtos/acessórios lançados pela Apple na semana passada está o 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, que chamou a atenção pelo seu design compacto e pela capacidade de fornecer até 60W de potência total.

O ChargerLAB decidiu verificar essas informações em um desmonte do novo acessório e, segundo eles, quando usado para recarregar o iPhone 16 Pro Max, a potência é de cerca de 27,23W; já num MacBook Air com chip M3, a potência é de cerca de 55,94W — atingindo portanto o recurso de carregamento dinâmico de 60W.

Ao operar em seu pico de 60W, um termistor interno monitora a temperatura, de modo que, quando o acessório esquenta, o componente entra em ação para reduzir dinamicamente a potência, resfriando os componentes no processo.

Como dito, apesar das melhorias no fornecimento de energia, o adaptador mantém um formato compacto — aproximadamente do mesmo tamanho do carregador padrão de 20W da Apple. Ele também possui pinos dobráveis (no padrão americano) ​​para maior portabilidade.

Assim como outro modelo mais antigo (o Adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas), ele utiliza clipes de encaixe rápido e soldagem ultrassônica, com a parte interna revestida com uma almofada térmica de grafite e borracha. A Apple também utiliza bastante adesivo e blindagem para os componentes internos do adaptador.

Vale lembrar que o novo carregador está, ao menos por ora, disponível somente em alguns países — Canadá, China continental, Estados Unidos, Filipinas, Japão, México e Taiwan.

