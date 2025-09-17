Novo carregador da Apple monitora a temperatura para entregar 60W, constata desmonte

Em meio aos novos produtos/acessórios lançados pela Apple na semana passada está o 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max, que chamou a atenção pelo seu design compacto e pela capacidade de fornecer até 60W de potência total.
O ChargerLAB decidiu verificar essas informações em um desmonte do novo acessório e, segundo eles, quando usado para recarregar o iPhone 16 Pro Max, a potência é de cerca de 27,23W; já num MacBook Air com chip M3, a potência é de cerca de 55,94W — atingindo portanto o recurso de carregamento dinâmico de 60W.
Ao operar em seu pico de 60W, um termistor interno monitora a temperatura, de modo que, quando o acessório esquenta, o componente entra em ação para reduzir dinamicamente a potência, resfriando os componentes no processo.
Como dito, apesar das melhorias no fornecimento de energia, o adaptador mantém um formato compacto — aproximadamente do mesmo tamanho do carregador padrão de 20W da Apple. Ele também possui pinos dobráveis (no padrão americano) para maior portabilidade.
Assim como outro modelo mais antigo (o Adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas), ele utiliza clipes de encaixe rápido e soldagem ultrassônica, com a parte interna revestida com uma almofada térmica de grafite e borracha. A Apple também utiliza bastante adesivo e blindagem para os componentes internos do adaptador.
Vale lembrar que o novo carregador está, ao menos por ora, disponível somente em alguns países — Canadá, China continental, Estados Unidos, Filipinas, Japão, México e Taiwan.
