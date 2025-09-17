Oferta: iPhone 16 de 128GB com 25% de desconto!

Ainda que o iPhone 17 já tenha sido lançado, o iPhone 16 segue sendo uma excelente opção de smartphone a ser considerada por quem quer trocar de telefone ou se aventurar no mundo da Maçã pela primeira vez.

Em sua ficha técnica, temos a sua tela de 6,1 polegadas, um conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além da presença do Controle da Câmera (Camera Control) e do botão de Ação (Action Button).

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção muito boa. Trata-se da versão de 128GB, nas cores ultramarino ou verde-acinzentado. Ele está saindo por R$5.109,96.

iPhone 16 de 128GB



Parcelado: de R$6.799,00 por R$5.109,96 em até 12x

À vista: de R$6.119,10 por R$4.599,00https://t.co/dhP1d27lhk — MM Ofertas (@MMOfertas) September 17, 2025

Levando em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.799,00, estamos diante de um desconto de 25%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o preço fica melhor: ele cai para R$4.599,00 — representando também um desconto de 25% em relação ao preço à vista da Apple, de R$6.119,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.