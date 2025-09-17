Promoções na App Store: Paintiles, The Bunker, 1Contact Pro: Clean & Backup e mais!

Para esta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Paintiles, criado por Andrey Spencer, é um quebra-cabeça perfeito para você que gosta de se sentir desafiado.

Seu objetivo é pintar os azulejos e limpar o tabuleiro. O jogo começa simples e vai ficando cada vez mais complexo, de acordo com a sua experiência.

Confira um vídeo:

São dezenas de níveis e horas de diversão. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Simulador.

Jogo de tanques.

Aplicativos

Utilitário para contatos.

Utilitário para fontes.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍➡️