Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Paintiles, The Bunker, 1Contact Pro: Clean & Backup e mais!

Marcelo Melo
17/09/2025 • 22:40

Para esta quarta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Paintiles, criado por Andrey Spencer, é um quebra-cabeça perfeito para você que gosta de se sentir desafiado.

Seu objetivo é pintar os azulejos e limpar o tabuleiro. O jogo começa simples e vai ficando cada vez mais complexo, de acordo com a sua experiência.

Confira um vídeo:

YouTube video

São dezenas de níveis e horas de diversão. Aproveite a oferta!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Simulador.

Jogo de tanques.

Aplicativos

Utilitário para contatos.

Publicidade

Utilitário para fontes.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍➡️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

iPhone Air não decepciona em termos de bateria, segundo primeiros reviews
Posts relacionados