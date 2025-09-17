Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.

Quarta temporada de “The Morning Show” é a estreia do dia no Apple TV+

Bruno S. Gentile
17/09/2025 • 09:30
Leitura de 2 minuto

A quarta temporada de “The Morning Show” é a estreia de hoje no Apple TV+. O primeiro episódio já está disponível, enquanto os demais serão lançados semanalmente, toda quarta-feira, até o dia 19 de novembro.

Publicidade

Estrelada e produzida por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a nova fase da série se passa quase dois anos após os eventos da terceira temporada. Com a fusão da UBA e a NBN concluída, a redação passa a lidar com novas responsabilidades, interesses ocultos e a busca pela verdade em uma América polarizada. O enredo agora temais como deepfakes, teorias da conspiração e intrigas corporativas.

(Re)veja o trailer oficial da quarta temporada abaixo:

YouTube video

O elenco também conta com nomes como Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm, além de Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard e Jeremy Irons, que são novas adições.

A direção é de Mimi Leder, que cuida da produção executiva ao lado de Aniston, Witherspoon, Charlotte Stoudt, Lauren Neustadter, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft. A produção é de Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Stoudt e Leder.

Publicidade

Posts relacionados

A Apple celebrou, no começo deste mês, a première da nova temporada no Museu de Arte Moderna (Museum of Modern Art, ou MoMA) de Nova York. O evento contou com a presença do elenco, de produtores e convidados especiais.

Aclamada pela crítica, a produção já foi premiada nos Emmys, SAG Awards e Critics Choice Awards, sendo que Crudup conquistou dois Emmys e um Critics Choice pelo papel de Cory Ellison, enquanto Aniston recebeu o SAG Award de Melhor Atriz em Série Dramática pela primeira temporada.

Publicidade

Para os fãs da série, ainda ontem à noite o Apple TV+ anunciou a renovação de “The Morning Show” para uma quinta temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

WhatsApp libera lembretes de mensagens e testa verificação de perfis do Instagram
Posts relacionados