Quarta temporada de “The Morning Show” é a estreia do dia no Apple TV+

A quarta temporada de “The Morning Show” é a estreia de hoje no Apple TV+. O primeiro episódio já está disponível, enquanto os demais serão lançados semanalmente, toda quarta-feira, até o dia 19 de novembro.

Estrelada e produzida por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a nova fase da série se passa quase dois anos após os eventos da terceira temporada. Com a fusão da UBA e a NBN concluída, a redação passa a lidar com novas responsabilidades, interesses ocultos e a busca pela verdade em uma América polarizada. O enredo agora temais como deepfakes, teorias da conspiração e intrigas corporativas.

(Re)veja o trailer oficial da quarta temporada abaixo:

O elenco também conta com nomes como Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm, além de Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard e Jeremy Irons, que são novas adições.

A direção é de Mimi Leder, que cuida da produção executiva ao lado de Aniston, Witherspoon, Charlotte Stoudt, Lauren Neustadter, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft. A produção é de Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Stoudt e Leder.

A Apple celebrou, no começo deste mês, a première da nova temporada no Museu de Arte Moderna (Museum of Modern Art, ou MoMA) de Nova York. O evento contou com a presença do elenco, de produtores e convidados especiais.

Aclamada pela crítica, a produção já foi premiada nos Emmys, SAG Awards e Critics Choice Awards, sendo que Crudup conquistou dois Emmys e um Critics Choice pelo papel de Cory Ellison, enquanto Aniston recebeu o SAG Award de Melhor Atriz em Série Dramática pela primeira temporada.

Para os fãs da série, ainda ontem à noite o Apple TV+ anunciou a renovação de “The Morning Show” para uma quinta temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

