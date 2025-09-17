“The Off Weeks”: Apple TV+ terá minissérie estrelada por Ben Stiller e Jessica Chastain

O Apple TV+ anunciou hoje a minissérie “The Off Weeks”, estrelada e produzida pelo vencedor do Emmy Ben Stiller (“Ruptura”) e pela vencedora do Oscar Jessica Chastain (“A Especialista”).

Dirigida por Michael Showalter (“Uma Ideia de Você”) e comandada por Alissa Nutting (“Made for Love”), a produção terá oito episódios. Eis a descrição da trama de acordo com o serviço de streaming:

Quando o divórcio transforma a vida do professor de escrita Gus Adler em um caos, ele luta para manter as coisas sob controle durante as “semanas de folga”, quando tem a custódia dos filhos. Mas nas “semanas de folga”, ele se apaixona perigosamente por Stella West, uma mulher misteriosa cuja chegada coloca as tarefas e ambições de Gus durante a semana de folga em rota de colisão fatal.

“The Off Weeks” é produzida para o Apple TV+ pelo estúdio independente wiip. A série tem como showrunner e produtor executivo Nutting. Stiller é produtor executivo da Red Hour ao lado de John Lesher. Chastain é produtora executiva ao lado de Kelly Carmichael para a Freckle Films.

A new limited series from director Michael Showalter and showrunner Alissa Nutting.#TheOffWeeks — Coming to Apple TV+ pic.twitter.com/2mujSMLVTZ — Apple TV (@AppleTV) September 17, 2025 Uma nova minissérie do diretor Michael Showalter e da showrunner Alissa Nutting.

#TheOffWeeks — Em breve no Apple TV+

Além de Showalter, o quadro de produtores executivos também inclui Jordana Mollick, Paul Lee, Gabriel Fisher, Peter Principato, Allen Fischer, Brian Steinberg e Dean Bakopoulos.

O projeto marca a mais recente colaboração de Stiller com o Apple TV+, após o trabalho em “Ruptura”, bem como no próspero documentário “Stiller & Meara: Nothing is Lost”.

