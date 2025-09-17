Navegue

Usuários relatam problemas para instalar o macOS 26 em seus Macs Studio (M3 Ultra)

Bruno Cardoso
17/09/2025 • 16:09
Mac Studio

Donos de Macs Studio com o chip M3 Ultra estão relatando problemas para instalar o recém-lançado macOS Tahoe 26 em suas máquinas, atrasando o processo de upgrade.

De acordo com um tópico no fórum de suporte da Apple, um bug está fazendo esses computadores voltarem para o macOS Sequoia 15.7 depois que o Mac Studio reinicia — etapa necessária para a instalação do novo sistema.

Ainda não está claro a causa desse problema, mas um usuário que verificou as mensagens de erro notou que o instalador do macOS 26 até chega a carregar o driver da Apple Neural Engine; um erro de verificação de hardware, no entanto, faz todo o processo ser abortado.

Outros relatos no fórum da Maçã dizem que formas alternativas de instalar o novo sistema, como via modo de segurança (safe mode) ou modo de recuperação (recovery mode), também falharam.

Segundo o MacRumors, a Apple já está ciente do ciente problema, o que significa que uma solução muito provavelmente está sendo preparada.

E aí, notou algo parecido? 🤔

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
