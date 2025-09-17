Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

watchOS 26 passa a alertar usuários sobre carregadores lentos

Bruno Cardoso
17/09/2025 • 12:13
Alerta de carregador lento do watchOS 26

A Apple adicionou um novo alerta nos ajustes de bateria do watchOS 26 o qual informa se o usuário está recarregando o seu Apple Watch com um adaptador de parede mais lento que o indicado.

Publicidade

A novidade foi detalhada pela companhia em uma nova página de suporte, onde é possível conferir um alerta com os dizeres “Slow Charger” (“Carregador Lento”, na tradução direta) na cor laranja.

Alerta de carregador lento do watchOS 26

Como é possível notar na captura de tela divulgada pela empresa, também dá conferir em um gráfico os momentos em que o relógio foi recarregado com uma potência abaixo da ideal.

O documento deixa claro, no entanto, que esse alerta não quer dizer que o seu carregador ou até mesmo o seu Apple Watch está com algum defeito, e sim apenas que potências maiores de carregamento poderiam ser alcançadas caso você optasse por um adaptador de parede superior.

Oficialmente, a Apple recomenda um carregador USB-C PD (Power Delivery) e o cabo de carregamento magnético do Apple Watch para aproveitar o recurso de recarga rápida ao máximo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

DJI Mini 5 Pro é anunciado com sensor de 1″, maior autonomia de bateria e mais
Próx. Post

Entorta ou não? Apple divulga teste de durabilidade do iPhone Air
Posts relacionados