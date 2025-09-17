watchOS 26 passa a alertar usuários sobre carregadores lentos

A Apple adicionou um novo alerta nos ajustes de bateria do watchOS 26 o qual informa se o usuário está recarregando o seu Apple Watch com um adaptador de parede mais lento que o indicado.

A novidade foi detalhada pela companhia em uma nova página de suporte, onde é possível conferir um alerta com os dizeres “Slow Charger” (“Carregador Lento”, na tradução direta) na cor laranja.

Como é possível notar na captura de tela divulgada pela empresa, também dá conferir em um gráfico os momentos em que o relógio foi recarregado com uma potência abaixo da ideal.

O documento deixa claro, no entanto, que esse alerta não quer dizer que o seu carregador ou até mesmo o seu Apple Watch está com algum defeito, e sim apenas que potências maiores de carregamento poderiam ser alcançadas caso você optasse por um adaptador de parede superior.

Oficialmente, a Apple recomenda um carregador USB-C PD (Power Delivery) e o cabo de carregamento magnético do Apple Watch para aproveitar o recurso de recarga rápida ao máximo.