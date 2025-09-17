WhatsApp libera lembretes de mensagens e testa verificação de perfis do Instagram

A versão 25.25.74 do WhatsApp para iOS foi disponibilizada ontem na App Store e traz, conforme visto pelo WABetaInfo, uma nova funcionalidade a qual permite que os usuários programem alertas para mensagens individuais, de modo a serem notificados sobre conteúdos importantes em um horário específico.

A nova opção está disponível diretamente no menu de ações da mensagem, permitindo que usuários definam um lembrete por mensagem. Existem alguns intervalos predefinidos, como duas horas, oito horas ou um dia; além disso, há uma opção personalizável, que permite selecionar a data e a hora exatas para o lembrete.

Quando um lembrete é criado, o WhatsApp exibe um pequeno ícone de sino no balão da mensagem para indicar que o lembrete está ativo. Assim que o lembrete é acionado, os usuários recebem uma notificação que inclui o texto completo da mensagem, podendo visualizar também quaisquer mídias anexadas e o chat em que a mensagem foi enviada.

Vale notar que, assim que a notificação é entregue, o lembrete é automaticamente apagado do WhatsApp, pois o sistema foi projetado para manter a interface de bate-papo organizada e garantir que os usuários vejam apenas os lembretes ativos.

O recurso está disponível para alguns usuários que instalaram a versão mais recente do WhatsApp para iOS e chegará para mais pessoas nas próximas semanas, segundo o WABetaInfo.

Verificação de perfis do Instagram

Enquanto libera novos recursos, o mensageiro também testa outros. Ainda segundo o WABetaInfo, ele está desenvolvendo uma função que permitirá verificar o perfil do Instagram adicionado ao WhatsApp, garantindo que ele esteja vinculado à sua conta.

Até o momento, é possível adicionar qualquer link do Instagram ao WhatsApp, mesmo que não talvez ele não pertença a você. Contudo, com o novo sistema, o ícone de verificado ao lado do perfil do Instagram ajudará as pessoas a distinguir entre links autênticos e genéricos. Aqueles que não desejam verificar seu perfil do Instagram ainda podem adicioná-lo manualmente, mas o link aparecerá simplesmente com um ícone padrão.

Vale ressaltar que esse processo de verificação está atualmente limitado ao Instagram. No entanto, a Meta poderá estender a função para outras plataformas, permitindo que os usuários adicionem links verificados para o Facebook, Threads ou até mesmo sites externos.

Também é importante notar que essa verificação se aplica apenas ao link do perfil do Instagram e não representa uma verificação completa da conta do WhatsApp. Ou seja, um perfil não é verificado apenas porque um link do Instagram adicionado a ele é autêntico.

Como dito, o recurso ainda está em testes e deverá ser liberado para todos em breve.