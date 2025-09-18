Apple mostra laboratórios onde recursos de conectividade dos Watches são testados

A Apple permitiu que a jornalista Vanessa Hand Orellana, da CNET, visitasse seus laboratórios de teste de conectividade, localizados perto da sede da empresa em Cupertino, no estado americano da Califórnia. Nos espaços, que normalmente são restritos, engenheiros submetem o Apple Watch a simulações extremas para garantir que o relógio funcione em qualquer lugar do planeta, até mesmo em situações fora da rede celular.

A visita revelou três camadas principais. A primeira é um sala anecoica de rádio, um ambiente totalmente isolado de sinais externos, onde o dispositivo é colocado em um suporte em formato de braço. Um anel de antenas, então, mede o desempenho do relógio em diferentes frequências de Wi-Fi e redes celulares. Segundo a Apple, os modelos recém-anunciados contam com um algoritmo de diversidade que combina duas antes internas quando o sinal fica fraco, o que aumenta a estabilidade da conexão.

A segunda câmara testa a interferência do corpo humano. Nela, um voluntário se senta em uma cadeira giratória, enquanto os sensores registram como a posição do corpo pode bloquear ou distorcer sinais. Esse procedimento busca validar recursos como a conexão via satélite do Apple Watch Ultra 3, que depende de uma antena direcional voltada a satélites em órbita a 1.200km da Terra.

A terceira e maior sala é dedicada ao GNSS . Localizada em um nível subterrâneo, ela simula a geometria de satélites em qualquer ponto do planeta, permitindo que o vestível seja “transportado” para outros locais do mundo. Dessa forma, engenheiros testam a precisão do GPS e do recurso de S.O.S de emergência via satélite, além de funções como o Buscar (Find My) em áreas sem cobertura celular.

De acordo com a Maçã, cada ciclo de desenvolvimento do seu relógio passa por um processo que pode durar até um ano, envolvendo protótipos e unidades de produção. A lógica por trás de tantos testes é, segundo a empresa, simples: criar, quebrar, refinar e repetir até que o desempenho, em seu nível máximo, seja validado.

via AppleInsider