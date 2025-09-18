Navegue

Apple TV+ divulga segundo trailer de “O Ônibus Perdido”, filme com Matthew McConaughey

Bruno S. Gentile
18/09/2025 • 15:16
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ divulgou hoje o segundo trailer de “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”), novo drama inspirado em eventos reais e dirigido por Paul Greengrass. O longa-metragem chegará a cinemas selecionados em 19 de setembro.

A trama acompanha um motorista de ônibus escolar (Matthew McConaughey) e uma professora (America Ferrera), que lutam para salvar 22 crianças durante um dos incêndios mais mortais da história dos Estados Unidos. O filme é baseado no livro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, de Lizzie Johnson, que também atua como produtora executiva.

O trailer oficial foi divulgado hoje no X (antigo Twitter) e no YouTube. Há, ainda, a versão dublada em português.

Matthew McConaughey e America Ferrera estrelam uma emocionante luta pela sobrevivência.

#TheLostBus — Disponível em 3 de outubro no Apple TV+
Em cinemas selecionados de Nova York, Los Angeles e Londres em 19 de setembro

Além da dupla de protagonistas, o elenco conta com Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson. O roteiro é assinado pelo diretor da película em parceria com Brad Ingelsby, que também é produtor ao lado de Jason Blum, Gregory Goodman e Jamie Lee Curtis.

“O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”) terá distribuição global pelo Apple TV+ no dia 3 de outubro, com lançamento simultâneo em mais de cem países.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
