Apple TV+ divulga segundo trailer de “O Ônibus Perdido”, filme com Matthew McConaughey

O Apple TV+ divulgou hoje o segundo trailer de “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”), novo drama inspirado em eventos reais e dirigido por Paul Greengrass. O longa-metragem chegará a cinemas selecionados em 19 de setembro.

A trama acompanha um motorista de ônibus escolar (Matthew McConaughey) e uma professora (America Ferrera), que lutam para salvar 22 crianças durante um dos incêndios mais mortais da história dos Estados Unidos. O filme é baseado no livro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, de Lizzie Johnson, que também atua como produtora executiva.

O trailer oficial foi divulgado hoje no X (antigo Twitter) e no YouTube. Há, ainda, a versão dublada em português.

Matthew McConaughey and America Ferrera star in a gripping fight for survival.#TheLostBus — Streaming October 3 on Apple TV+

In select theaters in NY, LA, and London September 19 pic.twitter.com/D1QFi0b6gg — Apple TV (@AppleTV) September 18, 2025 Matthew McConaughey e America Ferrera estrelam uma emocionante luta pela sobrevivência.



#TheLostBus — Disponível em 3 de outubro no Apple TV+

Em cinemas selecionados de Nova York, Los Angeles e Londres em 19 de setembro

Além da dupla de protagonistas, o elenco conta com Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson. O roteiro é assinado pelo diretor da película em parceria com Brad Ingelsby, que também é produtor ao lado de Jason Blum, Gregory Goodman e Jamie Lee Curtis.

“O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”) terá distribuição global pelo Apple TV+ no dia 3 de outubro, com lançamento simultâneo em mais de cem países.

