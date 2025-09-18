Bateria MagSafe para iPhone Air seria a mesma bateria do aparelho, mostra iFixit

Enquanto os iPhones deste ano ainda estão para chegar às prateleiras (algo que deverá acontecer a partir de amanhã, 19/9), o pessoal da iFixit resolveu iniciar os trabalhos de desmonte dos produtos lançados na última keynote da Apple com a Bateria MagSafe lançada exclusivamente para o iPhone Air.

Curiosamente, eles descobriram que a Maçã pode estar usando a própria bateria do smartphone ultrafino para alimentar o acessório — o que é evidenciado pelo formato incomum do componente (para uma bateria externa), o qual é um tanto quanto irregular sem que haja algum motivo técnico para tal.

Além disso, outros pontos que corroboram essa afirmação é a semelhança da bateria do acessório com a imagem da bateria do iPhone Air mostrada pela Apple durante a apresentação do aparelho, bem como a sua espessura de 2,72mm — suficientemente fina para caber dentro do smartphone.

Com capacidade de 12,26Wh, a Bateria MagSafe do iPhone Air consegue recarregar o aparelho de 0% a 65% — o que ocorre devido à perda de energia que acontece com o carregamento sem fio. Esse é um ponto crucial que pode acabar impactando na sua decisão de adquirir ou não o acessório futuramente.

