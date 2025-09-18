Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Bateria MagSafe para iPhone Air seria a mesma bateria do aparelho, mostra iFixit

Douglas Nascimento
18/09/2025 • 19:45
Bateria MagSafe do iPhone Air

Enquanto os iPhones deste ano ainda estão para chegar às prateleiras (algo que deverá acontecer a partir de amanhã, 19/9), o pessoal da iFixit resolveu iniciar os trabalhos de desmonte dos produtos lançados na última keynote da Apple com a Bateria MagSafe lançada exclusivamente para o iPhone Air.

Publicidade

Curiosamente, eles descobriram que a Maçã pode estar usando a própria bateria do smartphone ultrafino para alimentar o acessório — o que é evidenciado pelo formato incomum do componente (para uma bateria externa), o qual é um tanto quanto irregular sem que haja algum motivo técnico para tal.

YouTube video

Além disso, outros pontos que corroboram essa afirmação é a semelhança da bateria do acessório com a imagem da bateria do iPhone Air mostrada pela Apple durante a apresentação do aparelho, bem como a sua espessura de 2,72mm — suficientemente fina para caber dentro do smartphone.

Posts relacionados

Com capacidade de 12,26Wh, a Bateria MagSafe do iPhone Air consegue recarregar o aparelho de 0% a 65% — o que ocorre devido à perda de energia que acontece com o carregamento sem fio. Esse é um ponto crucial que pode acabar impactando na sua decisão de adquirir ou não o acessório futuramente.

iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Justin Theroux e Darius Fraser estarão no elenco de “Wild Things”, nova minissérie do Apple TV+
Posts relacionados