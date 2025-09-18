Navegue

Leitura de 1 minuto

Como deixar os ícones da Tela de Início e do Dock transparentes no iPhone, iPad e Mac

Pedro Henrique Nunes
18/09/2025 • 08:00
Foto de Daniel Romero na Unsplash
iPhone 16 Pro Max rodando o iOS 26

O principal chamariz do iOS/iPadOS 26, do macOS Tahoe 26 e demais sistemas operacionais da Maçã deste ano foi o Liquid Glass, nova interface de design da Apple. Para isso, a empresa resolveu trazer uma nova opção de personalização na Tela de Início do iPhone e do iPad e no Dock do Mac.

Trata-se da possibilidade de colocar os ícones translúcidos, ou seja, transparentes. Ainda que isso dificulte um pouco a identificação dos apps, esse modo certamente deixará o seu aparelho com um ar mais “futurista”.

Veja como aplicar esse modo! 😉

Como colocar ícones transparentes na Tela de Início do iPhone/iPad

Depois de atualizar o seu iPhone/iPad para o sistema, mantenha o dedo pressionado em qualquer área vazia da Tela de Início (para que os ícones comecem a tremer).

Vá até “Editar” (no canto superior esquerdo) e em “Personalizar”. Escolha “Translúcido” e se quer usá-lo no padrão claro, escuro ou automático.

Toque em qualquer área fora da janela de personalização para salvar.

Como colocar ícones transparentes no Dock do Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Aparência” e, em “Estilo dos ícones e widgets”, escolha “Transparente”.

Mais abaixo, escolha se quer usar o tom claro, o escuro ou o automático — com base nos modos claro ou escuro.

Bacana, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
