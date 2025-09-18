Como deixar os ícones da Tela de Início e do Dock transparentes no iPhone, iPad e Mac

O principal chamariz do iOS/iPadOS 26, do macOS Tahoe 26 e demais sistemas operacionais da Maçã deste ano foi o Liquid Glass, nova interface de design da Apple. Para isso, a empresa resolveu trazer uma nova opção de personalização na Tela de Início do iPhone e do iPad e no Dock do Mac.

Trata-se da possibilidade de colocar os ícones translúcidos, ou seja, transparentes. Ainda que isso dificulte um pouco a identificação dos apps, esse modo certamente deixará o seu aparelho com um ar mais “futurista”.

Veja como aplicar esse modo! 😉

Como colocar ícones transparentes na Tela de Início do iPhone/iPad

Depois de atualizar o seu iPhone/iPad para o sistema, mantenha o dedo pressionado em qualquer área vazia da Tela de Início (para que os ícones comecem a tremer).

Vá até “Editar” (no canto superior esquerdo) e em “Personalizar”. Escolha “Translúcido” e se quer usá-lo no padrão claro, escuro ou automático.

Toque em qualquer área fora da janela de personalização para salvar.

Como colocar ícones transparentes no Dock do Mac

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Aparência” e, em “Estilo dos ícones e widgets”, escolha “Transparente”.

Mais abaixo, escolha se quer usar o tom claro, o escuro ou o automático — com base nos modos claro ou escuro.

Bacana, não?! 🙂