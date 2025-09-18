★ Como mudar a localização do iPhone no iOS 26

Com o lançamento do iOS 26, muitas funcionalidades incríveis chegaram. Para ter uma melhor experiência de usuário, você pode querer acessar conteúdo com restrição geográfica, explorar novas áreas em jogos baseados em localização (como Pokémon GO) ou expandir seu alcance nas redes sociais. Não importa o que você queira, alterar a localização do GPS no iOS 26 é uma necessidade.

Publicidade

Embora o GPS do seu iPhone seja projetado para ser preciso, ele não oferece uma funcionalidade nativa para definir manualmente a sua localização para outro lugar. Sem problemas! Neste post, vamos apresentar um alterador de localização profissional e confiável, lhe ajudando a alterar a localização no iOS 26 de forma fácil e eficaz.

Por que alterar a localização no iOS 26?

Às vezes, usuários da Apple querem alterar a localização do GPS por várias razões práticas. Assumindo total controle de onde seu iPhone aparece no mapa, você pode desbloquear novas funcionalidades e levar mais liberdade para vários aplicativos e serviços.

Acessar conteúdo global : alguns aplicativos de streaming de mídia estão disponíveis apenas para usuários em regiões específicas. Após alterar a localização, você pode contornar as restrições geográficas e aproveitar uma variedade maior de conteúdo de entretenimento, como filmes, programas de TV, eventos esportivos, etc.

: alguns aplicativos de streaming de mídia estão disponíveis apenas para usuários em regiões específicas. Após alterar a localização, você pode contornar as restrições geográficas e aproveitar uma variedade maior de conteúdo de entretenimento, como filmes, programas de TV, eventos esportivos, etc. Melhorar a sua experiência em jogos : em jogos LBS, como Pokémon GO, você pode explorar diferentes mapas, procurar por personagens raros e participar de eventos regionais. Tudo isso pode ser facilmente feito em casa, sem se mover fisicamente.

: em jogos LBS, como Pokémon GO, você pode explorar diferentes mapas, procurar por personagens raros e participar de eventos regionais. Tudo isso pode ser facilmente feito em casa, sem se mover fisicamente. Expandir o seu alcance nas redes sociais : você pode usar filtros específicos de localização, adesivos e tags em apps como Instagram e Snapchat. Você também pode fazer check-in em pontos turísticos interessantes ao redor do mundo para compartilhar com amigos e seguidores.

: você pode usar filtros específicos de localização, adesivos e tags em apps como Instagram e Snapchat. Você também pode fazer check-in em pontos turísticos interessantes ao redor do mundo para compartilhar com amigos e seguidores. Conectar-se com pessoas em qualquer lugar : em aplicativos de relacionamento ou redes sociais, você pode definir a sua localização para uma cidade diferente para conhecer novas pessoas antes de viajar ou se conectar com indivíduos em outras regiões.

: em aplicativos de relacionamento ou redes sociais, você pode definir a sua localização para uma cidade diferente para conhecer novas pessoas antes de viajar ou se conectar com indivíduos em outras regiões. Proteger a privacidade: simular localização pode impedir que aplicativos rastreiem seus movimentos físicos precisos e coletem dados sobre a sua rotina diária. Isso pode proteger bem a privacidade e garantir a segurança das informações.

Como alterar a localização no iOS 26 sem jailbreak

O TunesKit Location Changer é um alterador de localização confiável para o iOS 26. Como um falsificador de GPS abrangente para o seu iPhone, ele pode definir a sua localização para qualquer lugar do mundo sem jailbreak, simular movimento e usar um joystick para controle interativo. É totalmente compatível com iOS 26 e foi projetado para suportar futuras versões do iOS.

Alterar sua localização é simples no TunesKit Location Changer. Prepare-se e siga os passos abaixo cuidadosamente para garantir que o app funcione corretamente.

Publicidade

Você precisará de:

Um Mac ou um PC com Windows;

A versão mais recente do TunesKit Location Changer;

Um iPhone rodando o iOS 26 e um cabo USB compatível.

Inicie o TunesKit e conecte seu iPhone

Inicie a versão mais recente do TunesKit Location Changer no seu computador e clique no botão “Start” na interface principal. Conecte o seu iPhone ao seu computador usando o cabo USB. Você precisará desbloquear o seu iPhone e tocar no botão “Confiar” que aparecerá na tela para autorizar a conexão.

Ativar o Modo Desenvolvedor

Para modificar a sua localização com sucesso, simplesmente escolha o Modo Geral e então ative o Modo Desenvolvedor no seu iPhone. Siga as instruções detalhadas no TunesKit Location Changer para ativá-lo.

Vá para Ajustes » Privacidade e Segurança; Role para baixo e toque em Modo Desenvolvedor; Agora, ative a opção.

Definir uma nova localização no iOS 26

Você verá uma interface de mapa. Na barra de pesquisa no canto superior esquerdo, digite o endereço ou coordenadas da localização para onde você quer defini-la e pesquise por ela. Você também pode simplesmente clicar em qualquer lugar do mapa para fixar um pino.

Alterar a localização GPS no iPhone

Uma vez que você tenha selecionado a sua localização desejada, uma barra lateral aparecerá mostrando os detalhes da localização. Clique no botão “Start Modifying” para simular a localização no iPhone. O GPS do seu dispositivo será instantaneamente teletransportado para essa nova localização.

O TunesKit Location Changer fornece diferentes modos para você alterar a localização em seus dispositivos, incluindo iPhone e Android. Você pode mudar o modo baseado em suas necessidades, como Movimento de Dois Pontos, Movimento Multi-Pontos, Teletransporte Instantâneo e Movimento com Joystick.

Perguntas frequentes sobre alterar a localização do iOS 26

Preciso de um computador para alterar a localização do meu iPhone?

Sim, um computador é necessário. O TunesKit Location Changer é um aplicativo desktop que se comunica com o iPhone conectado para modificar a sua localização.

É seguro alterar minha localização no iOS 26?

O TunesKit Location Changer é seguro de usar e não requer que você faça jailbreak no seu dispositivo. No entanto, você deve prestar atenção aos termos de serviço do aplicativo que está usando. Por exemplo, Pokémon GO usa um “temporizador de cooldown” integrado para garantir movimento realista. Então, você deve simular o movimento em uma velocidade razoável.

Posso alterar a localização para todos os aplicativos baseados em localização?

Sim, o TunesKit Location Changer funciona para todos os aplicativos que dependem da sua localização, incluindo aplicativos de redes sociais como Instagram e Snapchat, aplicativos de relacionamento, jogos LBS, mapas e mais.

Como alterar as configurações de localização no iPhone?

Você pode ativar ou desativar os Serviços de Localização para aplicativos específicos no seu iPhone. Para fazer isso, simplesmente vá para Ajustes » Privacidade e Segurança » Serviços de Localização. Ative os “Serviços de Localização”, procure por determinado aplicativo e escolha uma opção, como “Nunca”, “Perguntar da Próxima Vez ou Quando Eu Compartilhar”, “Durante o Uso do App” ou “Sempre”.

Conclusão

Aprendendo como alterar a localização no iOS 26 neste post, você pode efetivamente contornar as restrições do iOS sem exigir se arriscar em um jailbreak. Seja para entretenimento, privacidade ou redes sociais, o Location Changer da TunesKit fornece a flexibilidade para simular localização em qualquer lugar do mundo.