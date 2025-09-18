Navegue

Confira o trailer de “A Última Fronteira”, série do Apple TV+ com Jason Clarke

Douglas Nascimento
18/09/2025 • 12:06
Anunciada no início de 2023 e marcada para chegar ao catálogo do Apple TV+ em 10 de outubro, a série “A Última Fronteira” (“The Last Frontier”), estrelada por Jason Clarke, teve seu trailer oficial disponibilizado hoje pelo serviço de streaming.

Criada por Jon Bokenkamp e Richard D’Ovidio, a série conta a história de Frank Remnick (Clarke), um marechal estadunidense fictício que é o único encarregado de comandar as áreas remotas e acidentadas do Alasca.

Após um avião que transportava detentos cair na região e libertar dezenas de criminosos violentos, Remnick começa a suspeitar que esse “acidente” foi o primeiro passo de um plano com implicações políticas internacionais.

Dezenas de prisioneiros violentos são libertados após o avião que os transportava cair numa remota região do Alasca. O único representante da lei no local deve proteger a cidade que ele jurou manter em segurança.

Confira o trailer original:

YouTube video

Eis também sua versão dublada para o português do Brasil:

YouTube video

Além de Clarke, que também atua como produtor executivo ao lado de Sam Hargrave, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim e dos dois criadores, o da série elenco contará com nomes como Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum e Alfre Woodard.

Com dez episódios ao todo, os dois primeiros episódios serão liberados logo no dia da estreia, enquanto os oito restantes serão disponibilizados individualmente nas sextas-feiras subsequentes, até 5 de dezembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

