Confira o trailer de “A Última Fronteira”, série do Apple TV+ com Jason Clarke

Anunciada no início de 2023 e marcada para chegar ao catálogo do Apple TV+ em 10 de outubro, a série “A Última Fronteira” (“The Last Frontier”), estrelada por Jason Clarke, teve seu trailer oficial disponibilizado hoje pelo serviço de streaming.

Criada por Jon Bokenkamp e Richard D’Ovidio, a série conta a história de Frank Remnick (Clarke), um marechal estadunidense fictício que é o único encarregado de comandar as áreas remotas e acidentadas do Alasca.

Após um avião que transportava detentos cair na região e libertar dezenas de criminosos violentos, Remnick começa a suspeitar que esse “acidente” foi o primeiro passo de um plano com implicações políticas internacionais.

Confira o trailer original:

Eis também sua versão dublada para o português do Brasil:

Além de Clarke, que também atua como produtor executivo ao lado de Sam Hargrave, Laura Benson, Glenn Kessler, Albert Kim e dos dois criadores, o da série elenco contará com nomes como Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum e Alfre Woodard.

Com dez episódios ao todo, os dois primeiros episódios serão liberados logo no dia da estreia, enquanto os oito restantes serão disponibilizados individualmente nas sextas-feiras subsequentes, até 5 de dezembro.



