Fones Nothing Ear (3) chegam com “case-microfone” e design familiar

A britânica Nothing anunciou hoje os Ear (3), a mais nova geração dos seus fones de ouvido sem fio conhecidos pelo design translúcido.

Como de costume, os fones vêm com uma série de melhorias em matéria de áudio, mas a principal novidade da vez está não nos earbuds em si, mas sim no estojo de carregamento.

Além do seu design repaginado, que agora também aposta em peças de metal para aumentar a durabilidade e aprimorar a conexão, a case conta com dois microfones embutidos (chamados de Super Mic) feitos para proporcionar uma qualidade de superior àquela vista com os microfones dos fones em si.

Para usá-los, é necessário estar com os fones fora do estojo de carregamento e apertar um botão bastante proeminente na lateral da case com a inscrição “TALK” (“FALAR”). A ideia aqui é mimetizar o ato de segurar o microfone de fones de ouvido tradicionais (com fio) enquanto se grava um vídeo, algo muito comum hoje em dia, principalmente em redes sociais como o TikTok.

Curiosamente, os microfones da case não funcionam com os apps de câmera nativos do iOS e Android por conta de arbitrariedades desses sistemas, o que é uma limitação e tanto para usuários em geral. “A maioria desses aplicativos usa como padrão o microfone nativo do telefone e não oferece aos usuários a opção de selecionar outra entrada [de áudio]”, explicou Andrew Freshwater, chefe global de marketing para produtos inteligentes da Nothing.

Apesar disso, é possível aproveitá-los em alguns apps de terceiros, como o Blackmagic Camera, além de usá-los, obviamente, para participar de chamadas de voz/vídeo e registrar memorandos na ferramenta de notas do Essential Space — ferramenta de IA dos smartphones da Nothing.

Ainda será possível, no entanto, fazer tudo isso apenas com os fones em si, os quais contarão com três microfones direcionais cada e um recurso de condução óssea para melhor a forma como os Ear (3) detectam a fala.

Falando agora sobre as capacidades de reprodução de áudio dos Ear (3), os earbuds vêm com drivers de 12mm com suporte para áudio especial, LDAC Hi-Res e um equalizador personalizado baseado em uma análise de audição presente no app dos fones, o Nothing X.

As baterias dos fones aguentam até 5 horas e meia de reprodução com o cancelamento ativo de ruído ativado — número que pode ser expandido para até 22 horas se levarmos em conta a bateria do estojo de carregamento, que também suporta carregamento via USB-C e Qi (sem fio).

Disponíveis nas cores preta e branca, os Ear (3) estão disponíveis para pré-venda nos Estados Unidos por US$180. O lançamento geral, por sua vez, acontecerá em 25 de setembro.