Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Justin Theroux e Darius Fraser estarão no elenco de “Wild Things”, nova minissérie do Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
18/09/2025 • 18:47
Depositphotos/Image Press Agency
Ator Justin Theroux

Os atores Justin Theroux e Darius Fraser estarão na próxima minissérie do Apple TV+, “Wild Things”, que acompanhará a história dos icônicos mágicos Siegfried e Roy.

Publicidade

Eles aparecerão ao lado dos protagonistas já anunciados, Jude Law e Andrew Garfield, que interpretarão Siegfried e Roy, respectivamente. Theroux será Steve Wynn, o magnata dos hotéis de Las Vegas que levou Siegfried e Roy ao famoso hotel cassino The Mirage. Já Fraser interpretará Toney Mitchell, um aspirante a dançarino que, enquanto estava em Las Vegas, conseguiu entrar no círculo íntimo dos mágicos.

Como já revelado, a minissérie de oito episódios é baseada no Apple Original Podcast, “Wild Things: Siegfried & Roy”. De acordo com a sinopse oficial, a produção conta a “história alucinante do relacionamento de dois dos maiores mágicos da história do showbiz” que, junto com seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Las Vegas em um destino familiar.

A dupla leva o conceito de ilusão versus realidade ao extremo — pessoal e profissionalmente —, até que uma tragédia a reformula e revela um mistério em torno de seu último e fatídico show na Cidade do Pecado.

Publicidade

Posts relacionados

Vale lembrar que Theroux estrelou anteriormente a série “The Mosquito Coast”, também do Apple TV+, que durou duas temporadas.

John Hoffman desenvolveu a série para a televisão e atuará como produtor executivo, showrunner e diretor. Já Law e Garfield serão os produtores executivos, além de estrelar, enquanto Matt Shakman será o produtor executivo e dirigirá o primeiro episódio.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Deadline [1, 2]

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Notion 3.0 é lançado com agentes de IA capazes de realizar diversas tarefas
Posts relacionados