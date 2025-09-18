Justin Theroux e Darius Fraser estarão no elenco de “Wild Things”, nova minissérie do Apple TV+

Os atores Justin Theroux e Darius Fraser estarão na próxima minissérie do Apple TV+, “Wild Things”, que acompanhará a história dos icônicos mágicos Siegfried e Roy.

Eles aparecerão ao lado dos protagonistas já anunciados, Jude Law e Andrew Garfield, que interpretarão Siegfried e Roy, respectivamente. Theroux será Steve Wynn, o magnata dos hotéis de Las Vegas que levou Siegfried e Roy ao famoso hotel cassino The Mirage. Já Fraser interpretará Toney Mitchell, um aspirante a dançarino que, enquanto estava em Las Vegas, conseguiu entrar no círculo íntimo dos mágicos.

Como já revelado, a minissérie de oito episódios é baseada no Apple Original Podcast, “Wild Things: Siegfried & Roy”. De acordo com a sinopse oficial, a produção conta a “história alucinante do relacionamento de dois dos maiores mágicos da história do showbiz” que, junto com seus tigres brancos, têm a tarefa de transformar Las Vegas em um destino familiar.

A dupla leva o conceito de ilusão versus realidade ao extremo — pessoal e profissionalmente —, até que uma tragédia a reformula e revela um mistério em torno de seu último e fatídico show na Cidade do Pecado.

Vale lembrar que Theroux estrelou anteriormente a série “The Mosquito Coast”, também do Apple TV+, que durou duas temporadas.

John Hoffman desenvolveu a série para a televisão e atuará como produtor executivo, showrunner e diretor. Já Law e Garfield serão os produtores executivos, além de estrelar, enquanto Matt Shakman será o produtor executivo e dirigirá o primeiro episódio.

