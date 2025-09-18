Leilão da Receita em Curitiba tem três Apple Vision Pros por R$111 mil

A Receita Federal disponibilizou o edital de um novo leilão, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR).

Publicidade

Como de costume, entre os itens estão diversos produtos da Apple, com destaque para um lote com três unidades do Apple Vision Pro, headset de realidade mista da empresa que ainda não é comercializado no Brasil.

Esses produtos, como costumamos alertar, não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 3x iPhone 8 Plus (256GB)

3x iPhone XR (128GB)

11x iPhone 11 (64GB)

14x iPhone 11 (128GB)

4x iPhone 11 (256GB)

3x iPhone 11 Pro (64GB)

6x iPhone 11 Pro Max (64GB)

1x iPhone 11 Pro Max (256GB)

1x iPhone 12 (64GB)

8x iPhone 12 (128GB)

1x iPhone 12 (256GB)

3x iPhone 12 Pro (128GB)

20x iPhone 13 (128GB)

5x iPhone 13 (256GB)

2x iPhone 13 Pro Max (128GB)

1x iPhone 13 Pro Max (256GB)

9x iPhone 14 (128GB)

2x iPhone 14 Plus (256GB) R$306.000 2 4x iPhone 11 (128GB)

16x iPhone 11 (64GB)

10x iPhone 12 Pro (128GB)

8x iPhone 12 Pro Max (128GB) R$298.000 3 50x iPhone 11 Pro (64GB)

30x iPhone 12 (128GB)

3x iPhone 12 Pro Max (128GB)

50x iPhone 12 Pro Max (256GB)

10x iPhone 13 (128GB)

1x iPhone 13 Pro Max (128GB)

2x iPhone 14 Pro Max (128GB) R$308.000 8 48x iPad de 9ª geração (64GB)

22x iPad de 10ª geração (64GB)

7x iPad de 10ª geração (256GB)

1x iPad Air de 5ª geração (256GB)

4x AirPods 2 R$113.000 11 2x iPad de 9ª geração (64GB)

11x iPad de 10ª geração (64GB)

1x Mac mini (M2) R$104.000 12 4x Apple Watch SE de 44mm (1ª geração)

5x Apple Watch Series 8 de 41mm

2x iPad de 9ª geração (64GB)

3x iPad Air de 5ª geração (64GB)

3x Apple Vision Pro (256GB) R$111.000 104 10x iPhone XR (64GB)

20x iPhone XR (128GB)

31x iPhone 11 (64GB)

83x iPhone 11 (128GB)

8x iPhone 12 (64GB)

20x iPhone 12 (128GB)

8x iPhone 12 Pro (128GB)

1x iPhone 12 Pro Max (128GB)

1x iPhone 12 Pro Max (256GB)

40x iPhone 13 (128GB)

3x iPhone 13 Pro (128GB)

3x iPhone 13 Pro (256GB)

5x iPhone 13 Pro Max (128GB)

5x iPhone 13 Pro Max (256GB)

1x iPhone 13 Pro Max (512GB)

5x iPhone 14 (128GB)

2x iPhone 14 Pro (128GB)

2x iPhone 14 Pro (256GB)

16x iPhone 14 Pro Max (128GB)

37x iPhone 15 (128GB)

2x iPhone 15 Plus (128GB)

2x iPhone 15 Pro (128GB)

2x iPhone 15 Pro (256GB)

1x iPhone 15 Pro Max (256GB)

4x iPhone 16e (128GB)

2x iPhone 16 (128GB)

2x iPhone 16 Pro (256GB)

3x iPhone 16 Pro Max (256GB) R$280.000 120 48x AirTag

1x Apple TV 4K de 3ª geração (128GB)

1x Magic Mouse 2 R$290.000 121 12x Apple Watch Series 3 de 38mm

11x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)

2x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)

1x Apple Watch Series 7 de 41mm

6x Apple Watch Series 7 de 45mm

8x Apple Watch Series 8 de 45mm

1x Apple Watch Series 9 (tamanho não especificado)

4x Apple Pencil (1ª geração)

4x Apple Pencil (2ª geração)

1x Apple Pencil (modelo não especificado) R$89.000 122 4x AirPods de 3ª geração

6x AirPods Pro 2 R$43.900 127 4x AirTag

1x Adaptador de energia USB-C

1x Bateria MagSafe

2x Cabo USB R$38.990 132 1x iPhone 14 Pro Max (256GB) R$3.250 133 1x iPhone XR (128GB) R$1.750 163 50x AirPods Pro 2 R$16.659 166 50x AirPods Pro 2 R$16.659 224 2x MacBook Air de 13″ (M1)

1x MacBook Pro de 14″ (M2 Pro) R$13.000 226 1x iPhone 8 Plus (64GB)

2x iPhone XR (64GB)

2x iPhone XS Max (64GB)

12x iPhone 11 (64GB)

8x iPhone 11 Pro Max (64GB)

3x iPhone 11 Pro Max (256GB)

2x iPhone 12 (128GB)

5x iPhone 12 Pro Max (128GB)

7x iPhone 14 Pro Max (128GB)

1x iPhone 15 (128GB)

1x iPhone 15 Pro (128GB)

1x iPhone 15 Pro (256GB)

2x iPhone 15 Pro Max (256GB) R$110.000

Além dos dispositivos da Apple, os lotes podem incluir outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. Lembre-se que a Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.

Publicidade

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 13 de outubro, com prazo final às 21h do dia 20/10. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia seguinte (21/10), às 10h.

Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.