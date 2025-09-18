Meta lança óculos smart da Ray-Ban com tela e expande linha da Oakley

A Meta continua investindo pesado no mercado de óculos inteligentes. A empresa, que foi uma das pioneiras nesse área, apresentou ontem uma série de novos produtos do gênero — tanto com atualizações de dispositivos ou linhas já existentes quanto o lançamento de uma nova categoria.

O grande destaque entre os anúncios é o Meta Ray-Ban Display, que inaugura uma nova categoria a qual reúne todos os recursos que já conhecemos dos óculos Ray-Ban Meta com uma tela de alta resolução para permitir aos usuários realizar tarefas como verificar mensagens e visualizar fotos sem pegar o smartphone.

Esta nova categoria de óculos de IA vem com uma tela colorida e de alta resolução que está lá quando você quer — e desaparece quando você não quer. E é o primeiro produto que leva microfones, alto-falantes, câmeras e uma tela colorida apoiada por computação e IA — e coloca tudo em um único dispositivo elegante, confortável e fácil de usar.

Com design de óculos premium, o Ray-Ban Display foi projetado para operar em conjunto com a Meta Neural Band, uma pulseira a qual detecta sinais naturais criados pela atividade muscular dos usuários para ajudá-los a navegar pela interface dos óculos com movimentos sutis feitos com os dedos.

Segundo a Meta, essa tecnologia de entrada torna possível realizar tarefas como rolar silenciosamente, clicar ou (futuramente) até mesmo escrever mensagens — algo que lembra o movimento dos dedos no Apple Vision Pro, mas com um mecanismo de detecção diferente em relação ao do headset da Maçã.

Os óculos, segundo a Meta, são ideais para a realização de chamadas de vídeo (para mostrar a amigos o que está fazendo), navegar com um mapa visual para obter direções sem usar o smartphone ou até mesmo obter legendas e tradução ao vivo para os conteúdos exibidos.

Oferecendo até seis horas de duração da bateria (ou 30 horas no total com sua case de carregamento), os óculos estarão disponíveis em 30 de setembro nos Estados Unidos por preços que partem dos US$800. A expansão para Canadá, França, Itália e Reino Unido está planejada para o início de 2026.

Ray-Ban Meta (Gen 2)

O lançamento do Meta Ray-Ban Display não representa o fim do modelo anterior —inclusive, a Meta também anunciou uma segunda geração com melhorias em relação à que já conhecemos — como uma bateria que agora pode durar até oito horas com uso típico (o dobro se compararmos à primeira geração).

Outro detalhe importante em relação ao Ray-Ban Meta (Gen 2) é a possibilidade de capturar vídeos em 3K (Ultra HD) para obter imagens mais nítidas e vívidas, bem como movimentos mais suaves com o HDR ultrawide de até 60 quadros por segundo. Ele também oferece agora mais que o dobro em pixels!

Custando US$380, o Ray-Ban Meta (Gen 2) já pode ser adquirido nas combinações de cores populares já conhecidas, bem como com três novas cores sazonais — disponíveis por tempo limitado.

Oakley Meta Vanguard

Expansão da categoria de óculos inteligentes lançada no início deste ano (em parceria com a Oakley), o Meta Vanguard foi projetado para esportes de alta intensidade, contando com uma câmera pronta para ação, otimização para uso com capacetes e armações resistentes à água e à poeira (IP67).

Contando com a tecnologia Oakley PRIZM™ Lens — projetada para bloquear o sol, o vento e a poeira —, os óculos contam com os alto-falantes mais poderosos em óculos de IA da Meta até agora, sendo perfeitos para estradas barulhentas e para reduzir o ruído do vento durante chamadas.

Oferecendo até nove horas de duração da bateria (ou seis com reprodução contínua de músicas), os óculos também são compatíveis com dispositivos (como relógios da Garmin) ou aplicativos de terceiros (como o Strava) — o que permite aos usuários monitorar dados de seus esportes com facilidade.

Custando US$500 e já podendo ser encomendados nos sites da Meta ou da Oakley, os óculos estarão disponíveis em 21 de outubro em países selecionados . A Meta também afirma que está trabalhando para trazê-lo para o Brasil (bem como para o México, a Índia e os Emirados Árabes Unidos) ainda neste ano.