Não curtiu o Liquid Glass? Veja como diminuir os efeitos no iPhone e iPad!

O Liquid Glass representa a maior atualização em design dos sistemas operacionais da Apple desde o iOS 7, com elementos e efeitos baseados em vidro. Mesmo sendo um avanço bem significativo, nem todos os usuários ficaram satisfeitos com as mudanças visuais.

Se você é uma das pessoas que atualizou o seu iPhone ou iPad para o iOS/iPadOS 26, mas não está curtindo o novo visual dos sistemas, uma dica bem simples permite diminuir esses efeitos do Liquid Glass.

Veja como fazer! 🙂

Abra os Ajustes; Toque em “Acessibilidade”; Selecione “Movimento”; Ative “Reduzir Movimento”.

Simples, não?

