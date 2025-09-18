Navegue

Leitura de 1 minuto

Não curtiu o Liquid Glass? Veja como diminuir os efeitos no iPhone e iPad!

Pedro Henrique Nunes
18/09/2025 • 07:30
Foto de Diego PH na Unsplash
iOS 26

O Liquid Glass representa a maior atualização em design dos sistemas operacionais da Apple desde o iOS 7, com elementos e efeitos baseados em vidro. Mesmo sendo um avanço bem significativo, nem todos os usuários ficaram satisfeitos com as mudanças visuais.

Se você é uma das pessoas que atualizou o seu iPhone ou iPad para o iOS/iPadOS 26, mas não está curtindo o novo visual dos sistemas, uma dica bem simples permite diminuir esses efeitos do Liquid Glass.

YouTube video

Veja como fazer! 🙂

  1. Abra os Ajustes;
  2. Toque em “Acessibilidade”;
  3. Selecione “Movimento”;
  4. Ative “Reduzir Movimento”.

Simples, não?

via 9to5Mac

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
