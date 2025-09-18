Navegue

Notion 3.0 é lançado com agentes de IA capazes de realizar diversas tarefas

Bruno S. Gentile
18/09/2025 • 17:29
O Notion lançou hoje a versão 3.0 do seu aplicativo, que marca a chegada dos agentes de IA, recurso que, segundo a empresa, “pode fazer tudo o que um humano faz no Notion”.

Até então restrita a responder perguntas e editar páginas, a ferramenta agora pode criar e atualizar banco de dados, redigir documentos, pesquisar informações na web e se integrar a plataformas externas — como Slack, Zendesk e Google Drive. Os agentes conseguem realizar até 20 minutos de trabalho autônomo de cada vez, atravessando centenas de páginas simultaneamente.

Divulgação/Notion Labs

O Notion posiciona os agentes como uma espécie de “superusuário” capaz de transformar instruções em entregas prontas para qualquer contexto. Além de conseguir compilar feedbacks coletados em diferentes canais para gerar relatórios estruturados, transformar notas de reunião em propostas ou emails e criar planos de integração de novos funcionários, a ferramenta pode, por exemplo, organizar listas pessoais para os mais diversos fins, como filmes para assistir ou lugares visitados numa viagem.

YouTube video

Os agentes também contam com memória e personalização. Cada usuário pode configurar instruções específicas, definir estilo, escolher perfis de comportamento e ícones que representam a IA no espaço de trabalho.

Divulgação/Notion Labs

Os chamados “agentes personalizados” estão em fase desenvolvimento. Voltados a tarefas recorrentes ou específicas, eles poderão ser programados para horários determinados ou acionados por gatilhos automáticos, como responder dúvidas em canais internos ou atualizar relatório periodicamente. A empresa já testa esses agentes com um grupo de usuários e planeja expandir o acesso nos próximos meses.

O Notion 3.0 estará disponível em breve na App Store para todos os usuários.

via The Verge

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
