Promoções na App Store: Inventarium, SpongeBob – The Cosmic Shake, Digital Notes: Note Taking App e mais!

Nesta quinta-feira, véspera do lançamento dos novos iPhones, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O Inventarium, criado por Marco Tini, é um utilitário para estoque/inventário de suas coisas de forma rápida e prática.

Totalmente offline, seus dados permanecem em seu dispositivo de forma privada e segura, com acesso rápido às informações categorizadas e com ferramentas de exportação/importação bem fáceis.

Sem desordem, sem problemas de sincronização — apenas uma ferramenta focada, prioritariamente offline, que cumpre bem uma função: manter seu estoque sob controle.

Uma ferramenta perfeita para colecionadores, controle dos itens de sua casa ou proprietários de pequenos estabelecimentos. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Jogo do Bob Esponja.

Jogo de pontaria.

Jogo de ação.

Uma odisseia.

Aplicativos

Anotações.

Para pular corda.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸