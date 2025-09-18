Promoções na App Store: Inventarium, SpongeBob – The Cosmic Shake, Digital Notes: Note Taking App e mais!

Nesta quinta-feira, véspera do lançamento dos novos iPhones, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O Inventarium, criado por Marco Tini, é um utilitário para estoque/inventário de suas coisas de forma rápida e prática.
Totalmente offline, seus dados permanecem em seu dispositivo de forma privada e segura, com acesso rápido às informações categorizadas e com ferramentas de exportação/importação bem fáceis.
Sem desordem, sem problemas de sincronização — apenas uma ferramenta focada, prioritariamente offline, que cumpre bem uma função: manter seu estoque sob controle.
Uma ferramenta perfeita para colecionadores, controle dos itens de sua casa ou proprietários de pequenos estabelecimentos. Aproveite a oferta!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:
Jogos
Jogo do Bob Esponja.
Jogo de pontaria.
Jogo de ação.
Uma odisseia.
Aplicativos
Anotações.
Para pular corda.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸