Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Inventarium, SpongeBob – The Cosmic Shake, Digital Notes: Note Taking App e mais!

Marcelo Melo
18/09/2025 • 20:57

Nesta quinta-feira, véspera do lançamento dos novos iPhones, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O Inventarium, criado por Marco Tini, é um utilitário para estoque/inventário de suas coisas de forma rápida e prática.

Totalmente offline, seus dados permanecem em seu dispositivo de forma privada e segura, com acesso rápido às informações categorizadas e com ferramentas de exportação/importação bem fáceis.

Sem desordem, sem problemas de sincronização — apenas uma ferramenta focada, prioritariamente offline, que cumpre bem uma função: manter seu estoque sob controle.

Uma ferramenta perfeita para colecionadores, controle dos itens de sua casa ou proprietários de pequenos estabelecimentos. Aproveite a oferta!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Jogo do Bob Esponja.

Jogo de pontaria.

Publicidade

Jogo de ação.

Uma odisseia.

Aplicativos

Anotações.

Publicidade

Para pular corda.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Bateria MagSafe para iPhone Air seria a mesma bateria do aparelho, mostra iFixit
Posts relacionados