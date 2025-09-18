Traseira dos “iPhones 18 Pro” contará com design transparente, diz leaker

Previstos para o ano que vem, os iPhones “18 Pro” e “18 Pro Max” chegarão com mais um mudança notável de design, de acordo com o leaker conhecido como Digital Chat Station em uma postagem na rede social chinesa Weibo.

Mais especificamente, ele disse (sem elaborar) que a área do Ceramic Shield presente na parte de trás desses iPhones — aquele recorte de vidro introduzido com os modelos Pro atuais — contará com um aspecto “levemente transparente”.

Divulgação/Apple

Fora isso, a expectativa é que os flagships do ano que vem sejam bastante parecidos com os iPhones 17 Pro 17 Pro Max, o que incluiu o platô da câmeras, a disposição triangular das lentes traseiras e as mesmas telas de 6,3 e 6,9 polegadas.

Como dito, não está claro como exatamente a Apple pretende aplicar esse efeito translúcido, mas é possível que ela esteja planejando fazer algo parecido com o que podemos encontrar hoje nos aparelhos da britânica Nothing.

Também existe a possibilidade de esse vazamento fazer, na verdade, referência a um modelo de testes dos “iPhones 18 Pro”, o qual contaria com uma traseira transparente para fins de desenvolvimento.

O leaker também disse que a Apple apostará em uma câmara de vapor feita de aço para os modelos do ano que vem. Os modelos atuais, segundo a Maçã, contam com câmaras soldadas a laser no corpo de alumínio dos iPhones, mas ainda não está claro de que material elas são feitas — dúvida que os primeiros teardowns desses aparelhos com certeza sanarão.

Aguardemos…

via MacRumors