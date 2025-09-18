Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Traseira dos “iPhones 18 Pro” contará com design transparente, diz leaker

Bruno Cardoso
18/09/2025 • 09:07
Divulgação/Apple
Close-up nas câmeras do iPhone 17 Pro laranja

Previstos para o ano que vem, os iPhones “18 Pro” e “18 Pro Max” chegarão com mais um mudança notável de design, de acordo com o leaker conhecido como Digital Chat Station em uma postagem na rede social chinesa Weibo.

Publicidade

Mais especificamente, ele disse (sem elaborar) que a área do Ceramic Shield presente na parte de trás desses iPhones — aquele recorte de vidro introduzido com os modelos Pro atuais — contará com um aspecto “levemente transparente”.

Linha de iPhones 17 Pro em suas três cores
Divulgação/Apple

Fora isso, a expectativa é que os flagships do ano que vem sejam bastante parecidos com os iPhones 17 Pro 17 Pro Max, o que incluiu o platô da câmeras, a disposição triangular das lentes traseiras e as mesmas telas de 6,3 e 6,9 polegadas.

Como dito, não está claro como exatamente a Apple pretende aplicar esse efeito translúcido, mas é possível que ela esteja planejando fazer algo parecido com o que podemos encontrar hoje nos aparelhos da britânica Nothing.

Publicidade

Também existe a possibilidade de esse vazamento fazer, na verdade, referência a um modelo de testes dos “iPhones 18 Pro”, o qual contaria com uma traseira transparente para fins de desenvolvimento.

O leaker também disse que a Apple apostará em uma câmara de vapor feita de aço para os modelos do ano que vem. Os modelos atuais, segundo a Maçã, contam com câmaras soldadas a laser no corpo de alumínio dos iPhones, mas ainda não está claro de que material elas são feitas — dúvida que os primeiros teardowns desses aparelhos com certeza sanarão.

Aguardemos…

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Como deixar os ícones da Tela de Início e do Dock transparentes no iPhone, iPad e Mac
Posts relacionados