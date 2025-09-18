Vivaldi agora permite personalizar barra de abas por completo no macOS

O Vivaldi é bastante conhecido por sua flexibilidade em termos de personalização, e o mais novo update da versão para desktop do navegador mostra que sua equipe continua empenhada em dar mais poder de escolha aos usuários — especialmente no que se refere ao gerenciamento de abas.

No Vivaldi 7.6, já disponível para download para o macOS, a barra de abas agora é totalmente personalizável, permitindo escolher quais ferramentas deseja utilizar e onde colocá-las na interface — o que é ideal tanto para usuários mais minimalistas quanto para os mais excêntricos.

A novidade, segundo o Vivaldi, faz parte do maior conjunto de ferramentas personalizáveis já disponíveis no navegador, as quais já incluem possibilidades de edição da barra de endereços e da barra de status, a criação de temas personalizados e definição de atalhos no teclado.

Agora o Vivaldi também conta com um novo botão dedicado exclusivamente para o gerenciamento de abas. Ao clicar nele, um painel é aberto com um campo de pesquisa o qual permite filtrar por abas abertas, sincronizadas ou recentemente fechadas — tudo num só lugar.

Facilitando também gerenciar guias duplicadas, o botão fica logo no final da barra de abas (onde ficavam os botões para as guias sincronizadas e fechadas recentemente), podendo também ser movido para qualquer outro lugar na interface graças ao alto nível de personalização do browser.

A nova versão do Vivaldi também traz menus contextuais mais limpos, a possibilidade de pesquisar por palavras-chave no campo de endereço (usando o marcador “@”) e também de definir regras popup para aprimorar o já existente mecanismo de bloqueio de anúncios do navegador.

Contando ainda com uma série de correções e melhorias incrementais, o Vivaldi 7.6 torna sessões pesadas aparentemente mais leves, demorando menos para “acordar” uma guia que entrou em estado de hibernação por inatividade para deixar o fluxo de trabalho mais suave e fluido.