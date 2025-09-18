Zoom terá avatares fotorrealistas gerados com inteligência artificial

O Zoom anunciou ontem um novo recurso que promete acabar com aqueles momentos nos quais você se vê obrigado(a) a entrar em uma chamada de vídeo mesmo ainda não estando devidamente preparado(a), como logo depois de acordar.

Falo dos AI avatars — que, como seu nome indica, utiliza inteligência artificial para gerar um avatar fotorrealista do usuário o qual pode ser usado como um “quebra galho” em momentos como o descrito acima.

O funcionamento do recurso é relativamente simples: o usuário captura uma foto de si mesmo usando o próprio aplicativo do Zoom ou escolhe uma foto de sua galeria. Feito isso, imagem então é usada pela ferramenta para gerar um avatar, o qual pode ser customizado com diferentes estilos de roupas profissionais.

Assim como as Personas do visionOS, esses avatares rastreiam os movimentos reais do usuário durante uma reunião para reproduzi-los de maneira convincente, substituindo por completo a sua câmera em uma reunião.

Com um lançamento previsto para dezembro (exclusivo para usuários do Workplace), os AI avatars contarão com recursos de segurança, segundo Smita Hashim, chefe de produto do Zoom. Entre eles, haverá uma ferramenta de “autenticação de câmera ao vivo” que servirá para verificar se a pessoa da imagem enviada pelo usuário é a mesma que usará a novidade.

Outras novidades

Na mesma toada, o Zoom anunciou a versão 3.0 do AI Companion, sua suíte de recursos agênticos feitos para facilitar o trabalho de usuários envolvendo reuniões.

Segundo a companhia, o AI Companion também passará a ser compatível com o Google Meet e com o Microsoft Teams ainda neste mês, permitindo que usuários da plataforma usem a sua IA para fazer anotações rápidas. A expectativa é que o WebEx também ganhe esse suporte no futuro.

E por falar em recursos multiplataforma, temos o agentic retrieval, capaz de fazer buscas em diferentes serviços de videochamadas (como os supracitados) e retornar com informações importantes, facilitando, por exemplo, o desenvolvimento de documentos. Essa adição, por sua vez, será liberada em novembro.

Recursos relacionados ao calendário também foram adicionados. Agora o AI Companion pode ajudar usuários a achar horários e datas que funcionem para todos os membros de um reunião, bem como pular reuniões menos importantes com a ajuda do comando “free up my time” (“livre meu tempo”, em tradução direta).

Ademais, o Zoom passará a fazer recomendações de reuniões e sugerir tarefas para ajudar o usuário a se preparar para uma chamada, além de disponibilizar um assistente de IA para grupos. A interface para a web do serviço, inclusive, foi atualizada para deixar essas e outras ferramentas do AI Companion em evidência.

Por fim, o Zoom permitirá a criação de agentes de IA personalizados que suportam o Model Context Protocol (MCP), implementará bit rates maiores para as chamadas de vídeo (que agora poderão acontecer a 60 quadros por segundo) e também introduzirá novas ferramentas de gerenciamento de assets de vídeos e recursos de tradução das reuniões em tempo real (inglês, alemão, chinês, francês, espanhol, árabe, japonês, português e italiano).

via The Verge