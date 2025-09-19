Apple destaca resistência e câmeras dos iPhones 17 Pro em comercial

Um dia antes da chegada dos novos iPhones às lojas, a Apple lançou um comercial para divulgar os “iPhones 17 Pro”, que agora são os seus smartphones mais poderosos e certamente os aparelhos mais cobiçados do mundo.

Ao som de “Come Rain Or Come Shine” (de Connie Francis), a peça de pouco mais de um minuto mostra o aparelho operando em diferentes condições adversas — algo que casa direitinho com o clima trazido pela música.

O iPhone filma enfrentando coisas como estilhaços, chuva, lama e poeira — sendo ideal, por exemplo, para profissionais que querem quer gravar cenas mais realistas em diferentes cenários com o conjunto de câmeras Fusion Pro de 48 megapixels do aparelho.

O iPhone 17 Pro conta com a câmera mais cinematográfica que já fizemos, com um zoom de qualidade óptica de 8x, para se aproximar ainda mais da ação.

Na descrição do vídeo, intitulado “The Ultimate Pro”, a Apple destaca ainda o seu corpo único forjado em alumínio, o vidro Ceramic Shield o qual protege sua traseira e a segunda geração da mesma tecnologia no vidro frontal.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.