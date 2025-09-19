Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple integra WhatsApp ao app Migrar para iOS, a fim de atrair usuários no Brasil

Bruno S. Gentile
19/09/2025 • 16:09

Com o lançamento dos iPhones 17, a Apple anunciou a integração do WhatsApp ao aplicativo Migrar para iOS, ferramenta usada para transferir dados de celulares Android para iPhones. A novidade permite que mensagens sejam movidas de forma automática entre plataformas.

Em entrevista ao Globo, a vice-presidente de varejo da Apple, Karen Rasmussen, afirmou que o objetivo é facilitar a chegada de novos usuários ao ecossistema da empresa. Segundo ela, o Brasil é um dos países com mais usuários do mensageiro da Meta no mundo e é considerado um mercado estratégico para a Maçã — de modo que essa integração reduz barreiras para quem deseja comprar o primeiro iPhone.

Migração do WhatsApp (do Android pro iPhone) com o app Migrar pro iOS

A mudança ocorre em um momento de maior pressão regulatória na União Europeia, com a aplicação da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA). A legislação exige que grandes plataformas de mensagens, como iMessage, WhatsApp e Messenger, ofereçam interoperabilidade para garantir que usuários de diferentes serviços possam se comunicar entre si.

Ainda segundo a matéria, a gigante de Cupertino tem reforçado investimentos em canais de comunicação online em terras tupiniquins. Além de oferecer atendimento remoto com especialistas e feedbacks rápidos, a empresa pretende expandir as sessões do Today at Apple para o app Apple Store, permitindo que clientes participem de atividades como dicas de edição de vídeo e fotografia mesmo fora das dependências de uma loja física.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
