Apple libera updates do Final Cut Camera, Final Cut Pro para Mac/iPad e mais

A Apple disponibilizou, hoje, atualizações para os seus principais software de edição de vídeos — incluindo o Final Cut Camera, o Final Cut Pro para Mac e iPad, o Motion e o Compressor — com suporte aos seus mais novos dispositivos e sistemas operacionais, entre outras novidades.

Final Cut Camera

No caso do Final Cut Camera, conforme anunciado na semana passada, a versão 2.0 traz suporte a ProRes RAW nos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, além de melhorias na câmera frontal com o Palco Central (compatível somente com os novos modelos) e integração ao Final Cut Pro para iPad.

Confira o changelog completo:

O Final Cut Camera 2.0 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos: Capture ProRes RAW em open gate para obter resolução full-frame e um desempenho de edição incrível.

Grave em grande alcance dinâmico e uma gama de cores ainda mais ampla com o Apple Log 2 em ProRes ou HEVC.

Ative facilmente opções de código de tempo, incluindo Hora do Dia, Duração Gravada ou código de tempo externo para identificar suas filmagens com precisão. (Requer iOS 26.)

Genlock em várias fontes de vídeo com alinhamento de quadros preciso usando um gerador de sincronização compatível.

Mude rapidamente para a lente teleobjetiva de 200mm (8x) mm para capturar a foto perfeita.

Ajuste a orientação do vídeo dinamicamente para vertical ou horizontal com a câmera frontal, independentemente de como você segura o iPhone.

Final Cut Pro

Já o Final Cut Pro para Mac e iPad inclui agora suporte para gravação de vídeo ProRes RAW nos iPhones 17 Pro e alguns outros novos recursos.

Eis as notas de lançamento da atualização da versão para macOS:

O Final Cut Pro 11.2 inclui as seguintes melhorias e correções de erros: Tenha acesso a ainda mais controles para vídeos ProRes RAW gravados no iPhone, para que você possa ajustar exposição, temperatura de cor, matiz e desmosaicização. (A captura em ProRes RAW requer modelos de iPhone compatíveis.)

Edite e reproduza gravações com a vivacidade da cena original aplicando Apple Log 2 LUT.

Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.

Abaixo, o changelog do update para iPadOS:

O Final Cut Pro para iPad 2.3 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos: Desbloqueie ainda mais controles para vídeos em ProRes RAW gravados no iPhone e ajuste a exposição, temperatura da cor, matiz e reconstrução de cores. (A captura em ProRes RAW requer modelos compatíveis de iPhone.)

Aplique a LUT do Apple Log 2 para editar e reproduzir filmagens nesse formato com a vitalidade da cena original.

Passe o dedo para baixo a partir da borda superior do iPad ou mova o cursor para cima ao usar um trackpad para acessar facilmente comandos e atalhos de apps na nova barra de menus. (Requer iPadOS 26.)

Motion

O Motion, ferramenta de gráficos para criar transições fluidas e efeitos realistas em tempo real, ganhou as seguintes novidades/melhorias na versão mais recente:

O Motion 5.11 inclui os seguintes aprimoramentos e correções de erros: Aproveite o alcance dinâmico e a gama de cores ainda mais ampla dos vídeos Apple Log 2.

Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.

Compressor

Já o Compressor, software pare converter vídeos e codificá-los, conta com as novidades abaixo: