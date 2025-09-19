Apple libera updates do Final Cut Camera, Final Cut Pro para Mac/iPad e mais

A Apple disponibilizou, hoje, atualizações para os seus principais software de edição de vídeos — incluindo o Final Cut Camera, o Final Cut Pro para Mac e iPad, o Motion e o Compressor — com suporte aos seus mais novos dispositivos e sistemas operacionais, entre outras novidades.
Final Cut Camera
No caso do Final Cut Camera, conforme anunciado na semana passada, a versão 2.0 traz suporte a ProRes RAW nos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, além de melhorias na câmera frontal com o Palco Central (compatível somente com os novos modelos) e integração ao Final Cut Pro para iPad.
Confira o changelog completo:
O Final Cut Camera 2.0 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos:
- Capture ProRes RAW em open gate para obter resolução full-frame e um desempenho de edição incrível.
- Grave em grande alcance dinâmico e uma gama de cores ainda mais ampla com o Apple Log 2 em ProRes ou HEVC.
- Ative facilmente opções de código de tempo, incluindo Hora do Dia, Duração Gravada ou código de tempo externo para identificar suas filmagens com precisão. (Requer iOS 26.)
- Genlock em várias fontes de vídeo com alinhamento de quadros preciso usando um gerador de sincronização compatível.
- Mude rapidamente para a lente teleobjetiva de 200mm (8x) mm para capturar a foto perfeita.
- Ajuste a orientação do vídeo dinamicamente para vertical ou horizontal com a câmera frontal, independentemente de como você segura o iPhone.
Final Cut Pro
Já o Final Cut Pro para Mac e iPad inclui agora suporte para gravação de vídeo ProRes RAW nos iPhones 17 Pro e alguns outros novos recursos.
Eis as notas de lançamento da atualização da versão para macOS:
O Final Cut Pro 11.2 inclui as seguintes melhorias e correções de erros:
- Tenha acesso a ainda mais controles para vídeos ProRes RAW gravados no iPhone, para que você possa ajustar exposição, temperatura de cor, matiz e desmosaicização. (A captura em ProRes RAW requer modelos de iPhone compatíveis.)
- Edite e reproduza gravações com a vivacidade da cena original aplicando Apple Log 2 LUT.
- Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.
Abaixo, o changelog do update para iPadOS:
O Final Cut Pro para iPad 2.3 inclui os seguintes recursos e aprimoramentos:
- Desbloqueie ainda mais controles para vídeos em ProRes RAW gravados no iPhone e ajuste a exposição, temperatura da cor, matiz e reconstrução de cores. (A captura em ProRes RAW requer modelos compatíveis de iPhone.)
- Aplique a LUT do Apple Log 2 para editar e reproduzir filmagens nesse formato com a vitalidade da cena original.
- Passe o dedo para baixo a partir da borda superior do iPad ou mova o cursor para cima ao usar um trackpad para acessar facilmente comandos e atalhos de apps na nova barra de menus. (Requer iPadOS 26.)
Motion
O Motion, ferramenta de gráficos para criar transições fluidas e efeitos realistas em tempo real, ganhou as seguintes novidades/melhorias na versão mais recente:
O Motion 5.11 inclui os seguintes aprimoramentos e correções de erros:
- Aproveite o alcance dinâmico e a gama de cores ainda mais ampla dos vídeos Apple Log 2.
- Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.
Compressor
Já o Compressor, software pare converter vídeos e codificá-los, conta com as novidades abaixo:
O Compressor 4.11 inclui os seguintes aprimoramentos:
- Use o novo inspetor RAW para acessar facilmente as configurações de vídeo RAW, como ISO, compensação de exposição e temperatura de cor para ProRes RAW e outros formatos RAW.
- Aproveite a flexibilidade e a gama de cores ainda mais ampla dos vídeos Apple Log 2.
- Melhore vídeos ProRes RAW capturados no iPhone com redução de ruído impulsionada por aprendizado de máquina com Apple Silicon.
- Personalize extensões de mídia de vídeo RAW de terceiros com o novo inspetor de processamento RAW.
- Inclui melhorias de estabilidade e desempenho.