★ Baixe vídeos e até playlists inteiras com o 4K Video Downloader

Douglas Nascimento
19/09/2025 • 12:17

Vídeos estão por toda parte na internet atualmente, mas infelizmente a maioria das plataformas dedicadas não permite aos usuários fazer o download de vídeos em seus dispositivos — quando permitem, impõem restrições como necessidade de assinatura adicional e download limitado ao aplicativo.

É aí que entram softwares de terceiros, como o 4K Video Downloader, o qual permite fazer o download de conteúdos presentes nas plataformas de vídeo mais populares da atualidade, como YouTube, Facebook, Vimeo, Soundcloud, TikTok, Bilibili, Twitch e muitas outras.

4K Video Downloader

Compatível com macOS, Windows, Linux e Android, ele permite bem mais que o download de um único vídeo individualmente, possibilitando baixar playlists ou resultados de busca inteiros de uma vez — bem como conteúdos do YouTube Shorts, YouTube Gaming e YouTube Kids.

Contando também com um minibrowser para permitir pesquisar por áudios e vídeos sem deixar o app, o software possibilita realizar o download de vídeos em formatos 3D ou 360º, bem como baixar faixas de áudio específicas ou legendas em vídeos que as disponibilizam.

O 4K Video Downloader também possui um recurso de modo inteligente no qual o usuário pode definir a qualidade, a resolução e outras preferências para que sejam automaticamente aplicadas a todos os seus downloads futuros sem complicação.

4K Video Downloader

Obviamente, é sempre bom ficar atento a questões envolvendo direitos autorais, uma vez que a licença padrão para vídeos hospedados em plataformas como o YouTube geralmente é exclusiva para o software, sendo contra seus termos de serviço o download direto ou sua redistribuição.

É por isso que a 4K Download recomenda a seus usuários que eles baixem apenas vídeos marcados com a licença Creative Commons, a qual é equivalente a uma permissão expressa para editar, reutilizar e redistribuir conteúdos de maneira livre, já que seus criadores assim autorizaram.

Licenças e preços

O 4K Video Downloader pode ser adquirido gratuitamente e disponibiliza a maioria dos recursos sem necessidade de pagamento. Mas para obter mais funcionalidades, é preciso assinar ou comprar o software — que oferece garantia de reembolso de 14 dias após a aquisição.

O plano Lite, por exemplo, é uma assinatura anual que possibilita usar o app em um dispositivo e fazer até três downloads simultâneos — tudo por US$15/ano. A licença Individual, por sua vez, conta com os mesmos recursos, mas pode ser usada em até três dispositivos e é vitalícia, custando US$25.

4K Video Downloader

Há também a licença Pro, que custa US$45 e dá acesso vitalício a até três dispositivos, até sete downloads simultâneos e recursos adicionais como download de áudio em múltiplos idiomas, acesso às inscrições do YouTube no app, importação e exportação de URLs, áudio especial em HD e uso comercial.

Por fim, há também um pacote com vários aplicativos da 4K Download, o qual inclui a licença Pro do 4K Video Downloader Plus mais licenças avançadas de apps para download de músicas, compressão de imagens, etc. — tudo por US$65.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.

