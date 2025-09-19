Beats promove suas novas capas para os iPhones 17 em comercial

A Beats anunciou, junto aos novos iPhones, uma nova linha de capas de proteção para a família iPhone 17, compatíveis com MagSafe e o recurso Controles da Câmera. A coleção traz três modelos com diferentes propostas de uso e já está disponível globalmente.
Hoje, marcando o lançamento dos novos smartphones, a empresa compartilhou um vídeo promocional estrelado pela Pill People, personagem já conhecido em ações da Beats.
As capas estão disponíveis em cores como preto-everest, azul-montanha, cinza alpino, laranja-serra, cinza-granito, azul-cascalho, quartzo-rosa e calcário cítrico, sendo lançadas também para o iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.
Segundo Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple, a resposta dos consumidores mostrou que a marca une “tanto estilo quanto utilidade”, e a nova geração de capas foi desenvolvida para entregar exatamente essa união.
Confira outros vídeos de divulgação compartilhados pela empresa que mostra as novas capas em detalhes:
No Brasil, os preços oficiais são de R$400 para a versão padrão, R$720 para a opção com suporte e R$850 para a capa reforçada.
Beats Pill
A Pill People também estrelou outro comercial recente da Beats promovendo seus alto-falantes. Confira-o abaixo.
A Beats Pill está disponível por R$1.300 tanto na Apple Store Online quanto na loja online da Beats.
Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x
Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe
