Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Case da Beats
View on YouTube

Beats promove suas novas capas para os iPhones 17 em comercial

Bruno S. Gentile
19/09/2025 • 17:34
Leitura de 1 minuto

A Beats anunciou, junto aos novos iPhones, uma nova linha de capas de proteção para a família iPhone 17, compatíveis com MagSafe e o recurso Controles da Câmera. A coleção traz três modelos com diferentes propostas de uso e já está disponível globalmente.

Publicidade

Hoje, marcando o lançamento dos novos smartphones, a empresa compartilhou um vídeo promocional estrelado pela Pill People, personagem já conhecido em ações da Beats.

Relaxando com o Kickstand 😎.
Aproveite seu “tempo só para você” com a novíssima Capa Beats Kickstand para iPhone 17, que dispensa o uso das mãos. Compre hoje mesmo em beatsbydre.com e online ou pessoalmente nas lojas da Apple. #Beats #BeatsbyDre #PillPeople #Phone17 #iPhoneCases

As capas estão disponíveis em cores como preto-everest, azul-montanha, cinza alpino, laranja-serra, cinza-granito, azul-cascalho, quartzo-rosa e calcário cítrico, sendo lançadas também para o iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Segundo Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple, a resposta dos consumidores mostrou que a marca une “tanto estilo quanto utilidade”, e a nova geração de capas foi desenvolvida para entregar exatamente essa união.

Publicidade

Confira outros vídeos de divulgação compartilhados pela empresa que mostra as novas capas em detalhes:

YouTube video
YouTube video
YouTube video

No Brasil, os preços oficiais são de R$400 para a versão padrãoR$720 para a opção com suporteR$850 para a capa reforçada.

Beats Pill

A Pill People também estrelou outro comercial recente da Beats promovendo seus alto-falantes. Confira-o abaixo.

YouTube video
Pill People em campanha “Alto de verdade”.

A Beats Pill está disponível por R$1.300 tanto na Apple Store Online quanto na loja online da Beats.

Beats Pill (miniatura)
Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10
Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x
Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

OpenAI teria “roubado” mais de 20 funcionários da Apple só em 2025
Posts relacionados