Beats promove suas novas capas para os iPhones 17 em comercial

A Beats anunciou, junto aos novos iPhones, uma nova linha de capas de proteção para a família iPhone 17, compatíveis com MagSafe e o recurso Controles da Câmera. A coleção traz três modelos com diferentes propostas de uso e já está disponível globalmente.

Hoje, marcando o lançamento dos novos smartphones, a empresa compartilhou um vídeo promocional estrelado pela Pill People, personagem já conhecido em ações da Beats.

Kicking back with the Kickstand 😎.



Enjoy your ‘me time’ with the all-new hands-free Beats Kickstand Case for iPhone 17. Shop today at https://t.co/7Rut03AWeB and online or in-person at Apple stores. #Beats #BeatsbyDre #PillPeople #Phone17 #iPhoneCases pic.twitter.com/jUo1UJTF2W — Beats by Dre (@beatsbydre) September 19, 2025 Relaxando com o Kickstand 😎.

Aproveite seu “tempo só para você” com a novíssima Capa Beats Kickstand para iPhone 17, que dispensa o uso das mãos. Compre hoje mesmo em beatsbydre.com e online ou pessoalmente nas lojas da Apple. #Beats #BeatsbyDre #PillPeople #Phone17 #iPhoneCases

As capas estão disponíveis em cores como preto-everest, azul-montanha, cinza alpino, laranja-serra, cinza-granito, azul-cascalho, quartzo-rosa e calcário cítrico, sendo lançadas também para o iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Segundo Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple, a resposta dos consumidores mostrou que a marca une “tanto estilo quanto utilidade”, e a nova geração de capas foi desenvolvida para entregar exatamente essa união.

Confira outros vídeos de divulgação compartilhados pela empresa que mostra as novas capas em detalhes:

No Brasil, os preços oficiais são de R$400 para a versão padrão, R$720 para a opção com suporte e R$850 para a capa reforçada.

Beats Pill

A Pill People também estrelou outro comercial recente da Beats promovendo seus alto-falantes. Confira-o abaixo.

Pill People em campanha “Alto de verdade”.

A Beats Pill está disponível por R$1.300 tanto na Apple Store Online quanto na loja online da Beats.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

